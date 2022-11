Así luce el primer altar de muertos dedicado a Fernando del Solar, a 4 meses de su fallecimiento

El pasado 30 de junio, inesperadamente se confirmó la muerte de Fernando del Solar quien fuera conductor de las emisiones matutinas “Venga la Alegría” y “Programa Hoy”, el también actor perdió la vida luego de haber sido atacado por una fuerte neumonía que se complicó, pues cabe mencionar que por muchos años el aficionado al Cruz Azul luchó contra el linfoma de Hodking el cual afectó gravemente a sus pulmones.

Este 30 de octubre se cumplieron cuatro meses de su fallecimiento, y como era de esperarse su viuda Anna Ferro puso una ofrenda del día de muertos en memoria a quien fuera su esposo.

Fue por medio de sus historias y cuenta de Instagram que Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar compartió cómo es que había montado la ofrenda del día de muertos dedicada no solo para el conductor de televisión sino también para el padre de éste quien murió tan solo unos días antes que el también actor.

Foto: Captura de pantalla

Papel picado, flor de cempasúchil, veladoras, calaveritas de azúcar, la comida favorita de Fernando y de su padre además de las fotografías de éstos se puede ver que están en la ofrenda.

Además Anna agradeció a los seguidores de Fernando del Solar quienes han dedicado una ofrenda al conductor argentino y publicó una fotografía de una de éstas en donde se puede apreciar la fotografía del conductor de televisión.

Foto: IG @annaferro8

Algunos de los seguidores de Fernando del Solar escribieron entre los comentarios de la publicación de Anna que aún no pueden creer que el conductor argentino haya fallecido, otros más piden tenerlo siempre presente, sin embargo, también se pueden leer comentarios negativos, pues aseguran que el primer año no se les debe de poner ofrenda a quien recientemente falleció.

Como era de esperarse luego de unos meses del fallecimiento de Fernando del Solar, salió a la luz el testamento de éste en donde el conductor argentino dejó la mayoría de sus bienes a nombre de su viuda Anna Ferro, por lo que Ingrid Coronado declaró en un programa de espectáculos que a sus hijos los había dejado prácticamente desamparados.

Además Coronado confirmó lo que una revista de espectáculos publicó hace unas semanas en las que aseguraban que Anna Ferro habría vaciado el departamento en el que vivió a lado de Fernando del Solar en sus últimos años de vida.

Ingrid Coronado explicó que el departamento en donde Fernando del Solar vivió con Anna Ferro se encontraba en un fideicomiso, el cual a grandes rasgos explica la ex integrante de Garibaldi que era propiedad de ambos pero que si alguno de los dos fallecía pasaba directamente a manos del otro, en este caso, dicha propiedad ahora es propiedad de Coronado.

Una vez explicado esto, Ingrid Coronado reveló que la viuda de Fernando del Solar, la señora Anna Ferro se encuentra viviendo “ilegalmente” en dicha propiedad, por otra parte, los abogados de la conductora se dieron a la tarea de investigar si lo que se dijo hace unas semanas que la última esposa del argentino vació el departamento donde vivió con Fernando del Solar y efectivamente fue cierto.

Hubo una noticia recientemente en donde hablaban que ya lo había vaciado (el departamento de Cuernavaca), y mis abogados investigaron y efectivamente cuando él había muerto me parece que a los 15 días ya no había muebles… no había nada y evidentemente me imagino que eso lo va a tener que regresar…” , comentó Ingrid Coronado