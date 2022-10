Belinda agradece a exnovia de Christian Nodal, ¿por qué?

Este fin de semana, Belinda presentó su show en un famoso recinto de Tijuana, ciudad a la que llegó un poco antes para checar que cada uno de los detalles de su concierto estuvieran al cien, la bella rubia viajó acompañada de su familia a la ciudad fronteriza de nuestro país.

Pero lo que llamó mucho la atención es que Belinda acudió a un famoso restaurante de Tijuana en donde comió y bebió cosas deliciosas pero la cantante llegó a dicho lugar por recomendación de la exnovia de su exnovio Christian Nodal.

“Estibaliz te extrañamiento…a tu salud, nos encantó el lugar”, dijo Belinda en sus historias de Instagram

Y es que todo parece indicar que ambas exnovias de Christian Nodal son grandes amigas, incluso Estibaliz es una de las invitadas a la fiesta de Halloween de Belinda, así lo dio a conocer la actual novia de Adriel Favela.

Y es que en redes sociales ha circulado que Estibailiz confirmó su asistencia al “Beliween” el cual aún no se sabe cuando se va a llevar a acabo, pero ella será parte de la celebración de una de las fechas favoritas de la intérprete de “Bella traición”.

Tienen una buena relación

Pese a que Estibaliz sostuvo un noviazgo con Nodal por allá del año 2017 cuando la carrera del Sonorense apenas despuntaba, las cosas entre ambos no funcionaron pero no se guardan ningún rencor y aunque no son amigos, si tienen comunicación de vez en cuando.

Sin embargo, en una entrevista que ofrecieron Estibaliz y su novio el cantante Adriel Favela revelaron que ella se lleva muy bien con Belinda y él con Nodal pues los cuatro hablan de repente.

Sin embargo, la reciente historia de Belinda y la invitación que ésta le hizo a Estibaliz a la fiesta de halloween, deja claro que son grandes amigas y que aunque ambas fueron pareja de Christian Nodal esto no es impedimento ara que ambas tengan una buena relación.

Nodal les cantó el mismo tema

Hace unos meses Nodal dedicó en pleno concierto a Cazzu, su nueva novia, el tema de Joan Sebastián titulado “Eso y más” y aseguró que estaba arrepentido por haber dedicado ese hermoso tema a otras personas, muchos aseguraron que se trata de Belinda, pues tan solo unos meses antes el sonorense le cantó al oido a su entonces prometida esta canción.

Sin embargo, ni Cazzu ni Belinda son las únicas mujeres a las que nodal les dedicó “Eso y más”, pues cuando estuvo de novio con Estibaliz también a ella se la cantó.

