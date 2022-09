Christian Nodal le canta a Cazzu en pleno concierto y se lamenta haber dedicado la misma canción antes

A siete meses de haber terminado su relación y compromiso matrimonial con Belinda, Christian Nodal parece estar sanando aquella herida que le provocó su ruptura amorosa con la rubia, pues luego de todas las polémicas alrededor de ambos el nacido en Caborca, Sonora, se dio una nueva oportunidad en el amor a lado de la argentina Cazzu.

Aunque a diferencia de como lo hizo con su noviazgo con Belinda, en esta ocasión Nodal no salió ante los medios de comunicación a confirmar su relación con Cazzu, sin embargo, ninguno de los dos ya ocultan el amor que sienten el uno por el otro.

Recientemente, ha circulado en redes sociales un video en donde Christian Nodal dedica una canción a Cazzu, la cual ya le había cantado a Belinda pero el intérprete de regional mexicano dijo estar arrepentido de haberlo hecho.

Nodal dedica canción a Cazzu

Aunque no se tiene el dato de dónde fue que Christian Nodal ofreció dicho concierto, se presume que el video fue grabado durante una de sus presentaciones en Estados Unidos el pasado fin de semana.

En dicho video se puede apreciar, cómo es que Nodal hace una pausa en su presentación y antes de interpretar el tema “Eso y más”, original de Joan Sebastián, dedicó unas palabras a Cazzu.

“¿Quién no ha dedicado esta canción?, hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida…” comenzó diciendo Nodal antes de cantar “Eso y más”

Sin embargo, esto no sería todo, pues al mismo tiempo de dedicar las hermosas palabras a Cazzu, el intérprete de regional mexicano reveló que dicho tema ya lo había dedicado antes y se arrepentía de haberlo hecho, pues aunque no dijo que se la había cantado a Belinda, ese mensaje fue muy directo pues cabe recordar que no terminaron en buenos términos.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu…yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, terminó por decir Nodal antes de interpretar el tema de Joan Sebastian

Inmediatamente después de sus palabras comenzaron a sonar las primeras notas de “Eso y más” un tema romántico compuesto y cantado por Joan Sebastian.

Ante las palabras de Nodal, mientras algunos de sus seguidores aplaudieron el detalle romántico del cantante, otros más lo criticaron por cantar temas a su nueva novia que antes ya había dedicado.

Así fue como Nodal dedicó “Eso y más” a Belinda

Fue este mismo 2022, cuando Nodal dedicó el mismo tema de Joan Sebastian a su exnovia y ex prometida Belinda, durante su fiesta de cumpleaños.

Y es que Nodal se encontraba celebrando su cumpleaños número 23 en enero en una espectacular fiesta que presuntamente Belinda le organizó en donde estuvieron presentes, la familia del cantante, sus amigos, su grupo de música favorito y un grupo de mariachis.

Luego de cantar las mañanitas a Nodal, el cantante pidió el micrófono y comenzó el momento romántico de la noche pues éste interpretó el tema “Eso y más”, al mismo tiempo que lo hacía se dirigió a Belinda, al terminar de cantar le dio un tierno beso, mientras que la rubia lo veía más que enamorada.

