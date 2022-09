Manelyk se le va con todo a Celia Lora y asegura que solo vive de OnlyFans

Nuevamente Manelyk da de qué hablar, pues la ex participante de Acapulco Shore tras recuperar su cuenta de instagram hizo una transmisión en vivo además de agradecer el apoyo que obtuvo de sus seguidores estas semanas, también se le fue duro a su ex amiga Celia Lora.

Y es que hace unos días la hija de Alex y Chela Lora lanzó una indirecta a quien fuera su amiga antes de entrara a la primera temporada de “La Casa de los Famosos”; pues ésta aseguró que Manelyk aún no puede superar a Karime y a su ex novio Jawy Méndez.

¿Qué dijo Manelyk sobre Celia Lora?

En redes sociales ya circulan algunos de los fragmentos de la transmisión en vivo que hizo Manelyk y en uno de ellos, la ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy”, asegura que Celia Lora no tiene por qué meterse o criticarla al decir que “no ha superado” Jawy y Karime o como Mane los llama “Voldermort y Panini” respectivamente.

“...¿Viene a criticarme a mí? cuando wey, su único talento la verdad…su único talento es estar en OnlyFans y ni siquiera por que tiene el cuerpo, porque tiene el cuerpo asqueroso, sino porque vive de sus papás, la verdad, i’m sorry, eso es lo que yo pienso y yo digo lo que se me da la gana en mi instagram, si se meten conmigo, yo me meto con ellas…” dio Manelyk respecto a Celia Lora

Y es que Mane se cuestiona el por qué ella cada que es atacada por sus ex amigos debe quedarse callada y no responder la agresión pues asegura que es muy cansado escuchar todo lo que dicen de ella y no hacer nada al respecto para defenderse, por lo que dice que si no se meten con ella, ella ni siquiera las mencionará.

Cabe recordar que Celia y Mane eran grandes amigas pero la hija del rockero Alex Lora se enojó con ella por que al momento de entrar a “La Casa de los Famosos”, la ex integrante de Acapulco Shore hizo buena amistad con Alicia Machado quien es archienemiga de Lora.

Lo anterior le molestó mucho a Celia Lora pues no quería que Mane se hiciera amiga de Alicia Machado, por lo que inmediatamente después de salir de “La Casa de los famosos” la hija del líder del grupo de rock en español “El Tri”, comenzó a hablar mal de Mane y hasta se reconcilió con Karime y Jawy de quienes se había expresado muy mal dentro del reality show.

bmz