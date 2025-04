Karina Torres revela la verdadera razón por la que rechazó formar parte de La Casa de los Famosos

Después de que Wendy Guevara formó parte de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” y además fue la ganadora, millones de personas pedían a los productores del reality show que para las siguientes emisiones del programa convocara a su amiga Karina Torres a participar.

Al llegar la segunda temporada, ni Karina Torres y tampoco alguna otra integrante del clan de “las perdidas” fue elegida para ingresar a “La Casa de los Famosos México”, razón por la que el público se cuestionó los motivos y si para una tercera emisión llegará la popular creadora de contenido.

Fue a través de sus redes sociales oficiales la manera en la que Karina Torres, quien es una de las más solicitadas para que forme parte de los nuevos integrantes del famoso reality shows, aseguró que no tiene deseo y tampoco intención de enlistarse como participante de “La Casa de los Famosos México” o la que hacen en Telemundo.

“Hagan de cuenta que estuve platicando con mi mánager y con Wendy y le dije ‘te voy a ser bien sincera no quisiera yo entrara una Casa de los Famosos, no porque no me sienta capaz”, reveló Karina.

Karina Torres habla de los motivos por los que no entrará a La Casa de los Famosos. Foto captura de pantalla TikTok/jloestaenlacasa

¿Por qué Karina Torres no quiere entrar a “La Casa de los Famosos México”?

Karina Torres dejó claro que ella se siente con la capacidad de conquistar al público, tal y como lo hace con su contenido de redes sociales, pero mencionó que no está dispuesta a cambiar su paz y estabilidad emocional, ya que piensa que es un reality show en donde el juego podría ser complicado para sus emociones.

“No porque no me sienta capaz, no porque me de miedo el sol, porque morena nací recuérdalo bien muñequita de terciopelo, simplemente porque creo yo que para estar ahí hermanas pues se ocupa mucha capacidad emocional y yo no estoy preparada para ello”, dijo Karina Torres.

Karina Torres desea formar parte de otros reality shows

Aunque aseguró que no le gustaría ingresar a “La Casa de los Famosos México”, Karina torres dejó claro que desea participar en otros proyectos de televisión en donde pueda mostrar sus habilidades físicas, tal y como lo es “Exatlón” u otro de alguna competencia.

“Llegue a la conclusión de que yo no quiero (entrar a La Casa de los Famosos México) yo estoy bien así hermanas, mucha gente que no le gusta verte feliz, no le gusta verte bien y no le gusta ver que te superas, esa es la gente que más hate te tira”, agregó.

Para culminar su explicación sobre la razón por la que no acepta el proyecto de “La Casa de los Famosos México”, Karina Torres compartió que no podría estar tanto tiempo sin acudir a una de las juntas a las que periódicamente asiste en relación con las adicciones que presentó en el pasado de algunas sustancias nocivas para su salud.