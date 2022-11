Muere hijo de Tim Roth a los 25 años de edad, perdió la batalla contra el cáncer

Este lunes 31 de octubre, se dio a conocer la muerte de Comarc Roth quien fuera hijo del famoso actor Tim Roth, el joven falleció luego de una dura lucha contra el cáncer a los 25 años de edad quien era amante de la música, tocaba la guitarra y componía.

Fue por medio de un comunicado de prensa que el actor Tim Roth junto con su familia dio a conocer la lamentable muerte de su hijo Comarc, quien perdió la batalla contra el cáncer de células germinales que lo atacó en los últimos meses, el joven músico falleció el pasado 16 de octubre, pero no fue hasta este 31 que se dio a conocer la noticia a nivel mundial.

Con un video de 2:28 minutos de duración en donde aparece Comarc sin cabello, mientras que toca la guitarra, el cual era su instrumento favorito, anunció a sus más de dos mil seguidores que había sido diagnosticado con cáncer en etapa 3 desde el año 2021.

“En noviembre del 21 me diagnosticaron cáncer de células germinales etapa 3. Desde entonces he estado luchando a diario, lanzando todo lo que puedo. Quimioterapia, quimioterapia altas dosis, medicamentos, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc…” comenzó Comarc a contar a su seguidores

Foto: IG @comarcroth

En esta misma publicación Comarc reveló que el cáncer agresivo que padecía, era algo raro el cual se llamaba “coriocarcinoma”, y pese a todo el esfuerzo que hizo con contra de la enfermedad, ésta le trajo muchas consecuencias como la pérdida de peso y hasta su audición.

Pese a todo lo que Comarca estaba enfrentando en esos momentos, el hijo de Tim Roth aseguró que seguiría su tratamiento y haría todo lo posible por ganar la lucha contra el cáncer, lamentablemente no fue así.

“...Se llama coriocarcinoma, es raro, y ha logrado estar muchos pasos por delante de mí sin importar lo que le tiro. Me ha quitado la mitad de mi audición, 60 libras de peso, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera, y matarlo. Pero no me ha quitado mi voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado…”, siguió escribiendo Comarc en Instagram