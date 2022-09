Tim Roth se divierte en Marvel con el papel de Abomination en "She-Hulk"

Con 40 años de trayectoria, interpretando personajes malencarados en cintas como Reservoir Dogs y Pulp Fiction, o dramáticos en trabajos como Sundown, a veces le gusta dejar su mundo caótico para entrar a proyectos más relajados sólo para divertirse.

“No tengo preferencia por alguna historia, algunas tienes que hacerlas para pagar la hipoteca y a veces son buenas otras son terribles, pero lo mismo pasa con las que haces por amor. Por ejemplo, Chronic o Sundown las hice por amor, estoy muy orgulloso de ellas y ahora sólo quería divertirme”, dijo Roth en entrevista.

El actor británico retoma el personaje de Abomination en la nueva serie de She-Hulk, a este villano y principal enemigo del hombre verde lo hizo por primera vez en 2008 para la cinta de El Increíble Hulk, donde el protagonista era Edward Norton, y prestó su voz para las apariciones de este antagonista en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, pero cuando le contaron lo que querían hacer en esta nueva producción, no dudo en aceptar.

“No tenía ni idea de qué era Shang-Chi, fue enorme, pero pensé que era muy divertido. Luego me reuní con Kevin Feige, me contó su idea y me preguntó si quería hacerlo, pensé que sería bueno volver a ese personaje porque me recuerda esa época y cuando vi lo que estaba pasando me hizo reír mucho”, detalló.