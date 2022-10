Nodal está más enamorado que nunca, presume su noviazgo con Cazzu con romántica foto

Fue en febrero de este año cuando Christian Nodal compartió en sus redes sociales que tanto él como Belinda habían tomado la decisión de dar por terminada su relación sentimental, sin dar más detalles de lo sucedido, por lo que inmediatamente comenzaron los rumores sobre si existía una tercera persona en discordia.

Y aunque meses después comenzaron a salir las supuestas verdaderas razones por las que se habrían separado, para el sonorense el proceso de separación fue evidentemente algo muy complicado, sin embargo, actualmente Nodal ya se dio una nueva oportunidad en el amor y la encontró a lado de la cantante argentina Cazzu.

Nodal presume su amor en redes sociales

A diferencia de la relación que sostuvo con Belinda en la que incluso ambos se sentaron con algunos medios de comunicación para dar detalles de cómo inició su romance, esta vez Nodal no ha hecho declaraciones al respecto, simplemente ha dejado que su amor hable por sí solo.

Eso sí, en algunos conciertos el intérprete de “Aquí Abajo” ha dedicado canciones y algunas palabras románticas a su actual pareja, y por su parte Cazzu en una alfombra roja dijo estar muy enamorada del mexicano.

Aunque ninguno de los dos ha hablado formalmente con algún medio de comunicación sobre su romance, ya no niegan estar enamorados uno del otro pues ahora Nodal hasta presume a su nueva novia en sus redes sociales.

Y es que tan solo hace unas horas, el cantante mexicano compartió una historia en su instagram en donde aparece con la cantante tomados de la mano mientras viajan a bordo de una camioneta sobre las carreteras de Kansas City en Misuri.

El video tiene de fondo una canción que aparentemente Nodal le escribió a la propia Cazzu en donde la llama “bebita fiu fiu” y también deja entrever que le dolería mucho si llegan a dar por terminado su noviazgo.

“por eso descanso a gusto en tus nalgas y si un día te cansas yo me mudo pa’ Kansas pa’ donde no haya nadie que sepa lo que pasa que fui un pendejo por dejarte ir, mi peor pesadilla acaba así tu eres mi bebita fiu fiu, que hablen lo que quieran pero nadie brilla como brillas tu, bebé tu eres rica como sazón de tu mamá por si me olvidas te hice esta aunque sea pa’ recordar”, se escucha en la canción de fondo de Nodal

Belinda lanza indirecta a sus exnovios

El pasado fin de semana Belinda se presentó en Tijuana en donde en medio de su show había lanzado una fuerte indirecta a sus exnovios, entre ellos evidentemente Christian Nodal.

Y es que un seguidor de Belinda le mostró uno de los tatuajes que se hizo en su honor, por lo que la rubia dijo algo que pudo haber ido directamente para aquellos amores que tuvo y que se tatuaron algo sobre ella pero que luego de terminar cubrieron esos diseños con otros tatuajes.

“Alberto, estás tatuado por siempre, aunque te lo borres ahí va a estar eh”, dijo Belinda

