Anna Ferro se defiende tras acusaciones de Ingrid Coronado sobre la herencia de Fernando del Solar

Anna Ferro rompió el silencio después de que se diera a conocer la herencia de Fernando del Solar y que Ingrid Coronado hiciera algunas acusaciones en su contra. La también influencer tomó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje en el que se defendió de toda la polémica que se ha desatado tras la muerte del conductor de Venga la Alegría y Hoy, por su repartición de bienes en donde la deja con mayor ganancia sobre sus hijos.

La viuda del actor y presentador argentino se había mantenido alejada de toda la controversia que surgió después de que se hiciera público el documento de la herencia. Sin embargo, ésta vez hizo unas declaraciones en sus redes sociales, en la que también aprovechó para recordar a Fernando, quien está a punto de cumplir cuatro meses de fallecido. Anna sorprendió con su posicionamiento, pues también contestó a quienes la juzgan sin conocer su situación.

Así respondió Anna Ferro al tema de la herencia

La noche de este miércoles, Ferro compartió una foto en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 169 mil seguidores, aunque la imagen no dice mucho, pues sólo es una postal del cielo, lo que realmente llamó la atención fue el escrito con el que acompañó la publicación, en el que parece da respuesta a todos sus detractores que la juzgan desde que el ex conductor de Tempranito falleció.

Anna Ferro comparte un mensaje tras polémica con la herencia Foto: Especial

“Quisiera decir tantas cosas… Todos o la mayoría me dicen que fuerte eres y al principio me molestaba por que fuerte no lo era me sentía más rota que un plato estrellado en el piso, con el paso de los días me di cuenta que ser fuerte no significaba estar entera o completa significa llorar cuando lo necesito, enojarme, sentir cada una de mis emociones o de mis facetas que la vulnerabilidad no es debilidad si no es ser humana”, comenzó el escrito Anna, quien después reflexionó sobre sí misma.

“Sabes ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía… de todo lo que era tu mundo Fernando del Solar. Ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran, ¿qué derecho tienen de hacerlo?, se han dicho muchas mentiras y verdades a medias, pero digan lo que digan, solamente tú y yo sabemos la verdad. ”, continuó Ferro.

La influencer indicó que después de la muerte del que fuera su esposo desde principios del 2022, pensó que las personas serían más humanas y compasivas, pero "veo que no, la falta de amor, de comprensión de compasión no existe y es normal habla del amor, valores, ética que hace falta, no se puede dar lo que no se tiene, así que pedir más sería imposible".

Anna Ferro es la que se quedó con mayor parte de la herencia del argentino IG @annaferro8

Finalmente, admitió que ha sido un proceso difícil, pero saldrá adelante junto a su hija Francesca, quien la ayudará a honrar su vida como él hubiera querido, con alegría. "El cuerpo te quedó chico amore y te transformaste en miles y miles de partículas de luz. Te amo gracias por tanto", concluyó su mensaje, no sin antes recordar que este 13 de octubre será un cumpleaños bastante complicado sin la presencia de Fernando del Solar.

