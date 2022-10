¿Fernando del Solar dejó fuera de su testamento a sus hijos? Esto dice el documento

Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio y desde entonces han surgido un sinfín de rumores sobre su testamento del que podrían quedar fuera sus hijos por algunos detalles de las propiedades, algo que logró molestar a Ingrid Coronado quien escuchó por primera vez el contenido del documento en plena entrevista.

La conductora acudió a “Ventaneando” para presentar su libro “Mujerón”, pero no evitó ser cuestionada sobre la herencia de su expareja y padre de sus hijos, Luciano y Paolo, así como del pleito legal que supuestamente sostiene con la viuda de Del Solar, Ana Ferro, por una propiedad en Cuernavaca que ahora es de Coronado.

“¡Qué rápidos!”, dijo la ex Garibaldi luego de que los conductores abordaran el tema del testamento, momento en que Pati Chapoy leyó un resumen: “El departamento de la colonia Del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo, el usufructo vitalicio de ese departamento para los papás de Fernando, lamentablemente el señor Norberto ya falleció, entonces quedaría la viuda, la señora Rosalinda”.

“Su viuda, Anna Martínez Ferro, tiene los derechos de propiedad de otro departamento en la Benito Juárez, así como del cajón del estacionamiento respectivo. Que el menaje de otro departamento ubicado en Periférico Sur es para la misma Anna Martínez Ferro. Que el resto de sus bienes presentes o futuros son para sus hijos. Que la albacea del testamento es Anna Martínez Ferro. Como tutriz de sus hijos nombra a su hermana María Eugenia Cacciamani. El testamento fue firmado el 10 de marzo del 2020”, detalló Linet Puente.

Viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro, es parte del testamento. Foto: IG @fernandodelsolar

¿Hijos de Ingrid Coronado fuera del testamento?

La también cantante se dijo sorprendida por el contenido del documento, pues aseguró que hay información sobre algunas propiedades que Fernando del Solar habría vendido hace tiempo y de las que el dinero estaba en una cuenta de banco no especificada en el mismo, por lo que sus hijos no podrían verse beneficiados de ello.

“Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera”, explicó.

Coronado mencionó que luchará para que sus hijos reciban lo que les corresponde de la herencia de su padre: “Lo que diga el juicio de sucesión, es una obligación que tenemos los padres, yo por mí no me metería en otro juicio, pero es algo que tenemos la obligación de hacer, por lo tanto, veremos lo que sucede en ese momento”.

“Lo que me da tristeza es que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos. Finalmente ésta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas”, añadió.

