VIDEO | Ángela Aguilar presume elegante y entallado outfit de color rosa estrenando su nueva cabellera

Ángela Aguilar se convirtió en poco tiempo en una de las máximas exponentes de la música regional y no es para menos, pues el talento le corre por sus venas, además de que ella se ha preparado desde pequeña para educar la potente voz que le fue heredada. Ahora es querida por muchas personas a lo largo y ancho de México y otros países.

Al ser una adolescente exitosa, es natural que se encuentre muy activa en las redes sociales, pues le gusta sentir el cariño de su público, mismo que la apoya en todo lo que publica. De igual manera, la intérprete de "La Llorona" se ha convertido de manera indirecta en un referente de la moda, pues siempre luce outfits elegantes e informales adecuados para cada ocasión.

Fue justo a través de su cuenta de Instagram que Ángela Aguilar se ha mostrado de diferentes formas ante su fiel público y hoy los enteró de que, además del color negro su segundo color favorito es el rosa. Y cómo no va a ser así, si le queda espectacular. Desde sus historias presumió un atuendo bastante formal, como de alta ejecutiva, en el que además se le vio una larga cabellera color negro azabache.

Ángela Aguilar se declara fan del color rosa

Ángela Aguilar, quien es todo un éxito en sus conciertos, incluyendo su presentación en el Zócalo capitalino en vísperas de Día de Muertos, sabe muy bien que cada una de sus publicaciones desde sus redes sociales tendrán un fuerte impacto. Por esta razón es que siempre procura su imagen con los mejores atuendos y en esta ocasión, sus finos rasgos brillaron con su outfit de color rosa con blanco.

Se trata de un pantalón y un saco de color rosa "Hello Kitty" y una blusa blanca. Sólo un collar de perlas adornó su fino y lago cuello. En cuanto a su maquillaje resaltó sus pómulos con rubor con la misma tonalidad, al igual que sus carnosos labios. Para hacer más especial su historia acompañó su video con la canción "Vestida de color de rosa" de Ramón Ayala y los Bravos del Norte.

Ángela Aguilar ha demostrado su amor por el rosa en sus conciertos (Foto: IG @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar es una de las mujeres que ha alcanzado el éxito en poco tiempo, pero esto se debe a que no descansa hasta lograr sus objetivos y darle al público los espectáculos de calidad que se merece. En este caso, ella ha declarado que "estoy metida en las largas tomas de grabación, el llanto porque no puedo alcanzar las notas que sé que puedo alcanzar", lo que habla de toda una profesional que no hace las cosas al aventón con tal de hacerse de fama y fortuna, pues es una digna representante de la Dinastía Aguilar.

"Los nervios de estar frente a la gente y cambiar de opinión, tomar decisiones y convertirme en mujer mientras yo también me convierto en artista. Es mucho, pero mi principal objetivo aquí es crecer como persona y como músico", expresó la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar también es amante de los colores oscuros (Foto: IG @angela_aguilar_)

