Ingrid Coronado cuenta su verdad sobre Ana Ferro y la demanda con Fernando de Solar

Ingrid Coronado finalmente está abriendo su corazón después de muchos episodios complicados en su vida, particularmente en su vida sentimental, pues dos de sus parejas la pusieron en el ojo del huracán por una serie de adversidades que en su momento no supo manejar. Charly López fue el primero, a quien incluso le interpuso una demanda que le extendieran una orden de restricción. Años después, su relación con Fernando del Solar le generó una serie polémicas, pues éste cayó enfermo de cáncer y luego llegó su ruptura.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la conductora revelo muchos detalles de su vida que ni sus fans más cercanos conocían. En el caso de su relación con el actor vivió muchas experiencias amargas las cuales no terminaron tras su muerte, pues después la señalaron de haberlo demandado. A las tres semanas de su partida, le llegaron las declaraciones que hizo su exesposa Ana Ferro a una revista.

"Ella lo que decía era que... es algo así, como que yo le había demandado a él que quería más pensión alimenticia y que por eso le estaban haciendo un estudio socioeconómico y que como su papá se había muerto unos días antes como que él no había podido con tanto dolor y básicamente, gracias a eso se murió", dijo Ingrid Coronado.

Comienza en el minuto 02:14:32

¿Entonces, quién demandó a quién?

Ingrid Coronado mencionó que debido a todo el odio que se volvió a generar en su contra y la gravedad del asunto tuvo que salir a revelar la verdad de las cosas. Con documentos en mano demostró que la demandada fue ella: "La demanda original, en donde quien me demandó fue él a mi. En donde quien me solicitó pensión alimenticia, enorme, fue él a mi. En donde quien me solicitó que me hiciera cargo de todo de lo de mis hijos fue él a mi. Lo único que yo hice a lo largo de 8 años fue defenderme, cuidando el patrimonio de mis hijos...", reveló.

De igual manera reveló que todas las situaciones legales que se mencionaron al final de la muerte de Fernando del Solar se deben al problema legal que arrastraron durante 8 años y que no se le dio resolución de parte de la juez. De igual manera aseguró estar bien y que muchos capítulos de su vida ya los superó hecho por el cuál ahora se puede presentar frente a una cámara para hablar de ellos sin derramar una lágrima.

