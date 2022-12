VIDEO | Belinda le "tatúa" su mano en el pecho a un fan, ¡otro tatuaje en su honor!

Durante un evento de Belinda, uno de sus fans no dudó por un instante en acercarse para pedirle la tradicional selfie; sin embargo, fue más allá al pedirle que le "tatuara" la palma de su mano sobre el pecho con todo y dedicatoria. La cantante encontró muy original la petición por lo que no dudó en hacerlo. Cabe mencionar que ella se ha vuelto todo un tema referente al mundo de los tatuajes, ya que muchos famosos como Lupillo Rivera y Christian Nodal se plasmaron algo de ella y tras romper, los eliminaron.

Tras abrirse la camisa, el joven sintió la mano de la también actriz y después el plumón que utilizó para dejarle su mano. Sin embargo, consideró que el dibujo era muy sencillo, por lo que le pidió que escribiera un detalle. Aunque ella pensó por un ratito lo que pudiera dibujarle, optó por escribirle un par de palabras en inglés "Love me" (Ámame) seguido de su autógrafo.

El hombre, identificado en TikTok como Ochoa Comunica, publicó su hazaña donde se le escucha Belinda decir: "Mira, quedó bonita, no. ¿Pero qué le pongo? Love me", dijo tras soltar una estrepitosa risa. Esto, como era de esperarse no iba a durarle toda la vida al muchacho, quien tuvo la grandiosa idea de hacerlo posible tras ir corriendo hasta un estudio de tatuajes. El resultado final lo presumió y de inmediato tuvo reacciones de los internautas.

Belinda, patrona de los encu$%&

Belinda Peregrín Schüll, nombre completo de la cantante española, es reconocida por su labor como cantante y como actriz, aunque también su fama se la debe en gran medida a sus relaciones sentimentales que no le han salido como quisiera. Si bien la mayoría fueron polémicas, la que sostuvo con Christian Nodal y se rompió en febrero de este 2022 fue la que llamó más la atención debido a que tenían planeado llegar al altar, pues el intérprete de música regional ya hasta le había dado el anillo.

Es menester mencionar que la mayoría de sus ex presentan algún tipo de depresión o molestia después de su rompimiento. En el caso del intérprete de "Adiós amor", quien hoy luce muy contento con la cantante argentina Cazzu, hizo una serie de acciones que así lo demostraban. Belinda, por su parte siempre se enfoca en el trabajo y consiente a sus fans con nuevo material y apariciones en la pantalla chica, como en la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén".

Por esta razón es que sus belifans no dudaron en beatificarla y hacerle su oración. La han llamado Belinda, la "patrona de los encul&$%" que va acompañado por una plegaria que resultaría más efectiva que la que se le hace a San Antonio. "Santa Belinda de los amores, patrona de los encu%&$. Te pido me hagas el milagro para que también se enc%&$ conmigo y mi nombre lo lleven tatuado".

Desde entonces, en cada una de las presentaciones de Belinda sus fans citan la oración con suma alegría, algo que ella misma fomenta desde el escenario, porque "ganando como siempre".

El joven se tatuó los garabatos de Belinda (Foto: captura de pantalla)

