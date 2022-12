VIDEO: María José ayuda a abuelita perdida con demencia senil, conmueve a sus fans

No existe gesto más noble que ayudar a las personas que lo necesitan. En este caso la cantante María José no dudó por un sólo instante echarle la mano a una abuelita que, desorientada, deambulaba por las calles en espera de llegar a una dirección. Apenas la alcanzó para apoyarla se dio cuenta de inmediato que tenía demencia senil, por lo que no la soltó hasta que no tuvo más remedio. Todo lo documentó para que la apoyaran en redes sociales y darle seguridad a la mujer de la tercera edad.

Todos sus seguidores en Instagram pudieron conocer, desde sus historias, a doña Leticia, quien buscaba llegar a una calle conocida de la Ciudad de México: "Vamos a ver si al llegar a la calle de Lieja alguien le abre, sino necesito alguien de Chapultepec para que ayuden con la policía o el DIF". Al llegar al punto referido resultó que no vivía ahí y la ex integrante de Kabah se dio a la tarea de pedir auxilio de las autoridades.

Fue de esta manera que doña Leticia fue revisada para comprobar su estado de salud no sin antes degustar una rica comida a lado de María José para que no pasara hambre. La señora de la tercera edad no tenía ningún problema y aunque la cantante le ofreció que se fuera en un taxi, lo negó, pues quería llegar a Pantitlán.

"De repente se desorienta, habla sola. Tiene demencia senil y lo que me dijeron es que no podemos obligarla a que se vaya a alguna institución si ella no quiere. Dice que va a tomar un camión y pues no la puedo ayudar. No puedo hacer nada", mencionó la intérprete de "Prefiero ser su amante", "Adelante corazón" y "Él era perfecto".

¿Qué pasó con la señora?

Sin más ayuda por ofrecerle, María José le pidió a las personas que tomaron el mismo autobús con dirección a Pantitlán que le ayudaran dándole las indicaciones pertinentes para que no se fuera a perder. Al final, la cantante tuvo un diálogo que conmovió a todo sus fans, le dio un beso y le pidió que se cuidara mucho, como si se tratara de su abuelita. En un mensaje para sus fans no evitó derramar algunas lágrimas y pedirles a todos que cuiden de sus viejitos, además de pedir empatía para todos "y se nos quite el miedo de ayudar".

"Ya, te vas en tu camión, ok. Ya te encargué con todas esas personas que van a Pantitlán. Ya les dije que cualquiera que vaya por ahí de Calle 1, Calle 2 te ayude, mi amor. Dios te bendice, mi vida. Que no te pase nada, ok, ¿me prometes? Cuídate, ok", le dijo María José a doña Leticia antes de dejarla en el autobús.

María José se despidió de doña Leticia antes de dejarla en el autobús (Foto: captura de pantalla)

