María José: Soy popera de corazón

La cantante nos habló sobre su disco próximo a salir… “Estoy muy contenta de tener música nueva, y la reversión de canciones, algo que para mí ha sido muy importante en mi carrera y que a la gente le ha gustado muchísimo”.

Continuó “Estuvo muy curioso porque de hecho no teníamos pensado hacer este disco así, pero por la pandemia íbamos a hacer un show vía streaming; tuvimos un problema muy bonito que fue que, a pesar de estar en pandemia, tuve mucho trabajo, entonces no pudimos organizarnos ni cuadrar una fecha para hacer ese concierto en línea debido a la cantidad de trabajo que estaba teniendo al hacer cuatro temporadas de La Voz. Después de terminar la cuarta entrega de ese programa empezamos a retomar el proyecto, pero fue cuando se abrieron los escenarios entonces ya no venía al caso hacer ese concierto así porque ya podíamos hacerlo presencial. Fue cuando decidimos que ese material que teníamos era mejor hacerlo un disco y que se pudiera juntar con todo lo que estoy haciendo para mis conciertos presenciales”.

Emocionada por lo que nos estaba platicando siguió… “Ahorita estamos sacando el primer sencillo que es “Me quedo aquí abajo”, al que le hicimos un video en Miami, y poco a poco iremos sacando algunos otros sencillos tanto en radio como en redes sociales. En unos cinco meses ya tendremos el disco completo en todas las plataformas.

¿Cuéntanos del nombre del disco y lo que representa ese título que escogiste? Claro, se llama Libertad y se basa en todo el concepto del disco y en el momento en el que fue hecho. Estuve analizando mucho el nombre y lo único que podía pensar era en esa palabra que representa el deseo que teníamos todos, porque hace dos años nos sentíamos atrapados, vulnerables, con mucha inquietud de no saber qué iba a pasar. Por eso la palabra libertad encierra perfectamente lo que todos deseábamos y lo que ahora siento que tenemos de alguna forma, la libertad de poder ir a conciertos, de abrazarnos y saludarnos de beso.

Los temas que escogí son canciones que a mí me mueven, temas que yo recuerdo de mi infancia, que los cantaba y que me movían. Hay de enamoramiento, de empoderamiento, de mucho amor como el de Flans que habla de esa persona que amaste tanto y que recuerdas, una y otra vez, todos los momentos lindos que pasaste con ella. Cuando seleccioné el tema que se llama “Dime”, que es de una telenovela tan exitosa como lo fue Mirada de mujer, dije que moría por cantarla y me advirtieron que no había sido como que muy conocida, y les dije: “Me vale, me encanta” (ríe).