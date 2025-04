“Se fue a cuidar a su hijo”, así fue el emotivo mensaje con el que se confirmó la muerte del actor Edgar Font

Tras la noticia de la muerte del actor mexicano, Edgar Font, quien perdió la vida dos meses después del fallecimiento de su hijo de 18 años, se hizo viral en redes sociales una publicación realizada por su esposa, la productora, Claudia Gabriela, la cual, resultó sumamente conmovedora y dejó en claro cuál fue el motivo que originó el deceso de su compañero de vida, por lo que en esta nota te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Fue la tarde del jueves 24 de abril cuando la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el fallecimiento del actor mexicano, Edgar Font, quien perdió la vida a los 52 años de edad y tras el anuncio del trágico deceso del también conductor, su esposa, la productora, Claudia Gabriela, conmovió en plataformas digitales con el mensaje con el que despidió al también empresario y coach motivacional.

La ANDI confirmó el fallecimiento de Edgar Font. Foto: FB: AsociacionNacionalDeInterpretesandi

“Se fue a cuidar a su hijo”, así fue la conmovedora despedida de la esposa de Edgar Font

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, donde la productora, Claudia Aline, realizó la publicación en la que confirmó el deceso del actor Edgar Font, además, durante su texto, señaló que el histrión no pudo soportar el dolor que le provocó la muerte de su hijo Alex, quien falleció en pasado mes de febrero tras haber sido diagnosticado con leucemia.

En la recta final de su publicación, Claudia Aline, ofreció detalles referentes a los ritos fúnebres para despedir a Edgar Font, quien desarrolló gran parte de su carrera en la televisión de Guatemala.

“No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con él dolor de haber perdido a su pequeño. Estaremos en capillas señoriales para quienes deseen acompañarlo, acompañarnos y abrazar a su familia”, fue el texto escrito por la productora, Claudia Gabriela.

Cabe señalar que, hasta ahora, no se ha revelado cuál fue la causa oficial del motivo del fallecimiento del actor Edgar Font, sin embargo, como se dijo antes, lo único que se sabe es que su deceso ocurrió dos meses después de la muerte de su hijo Alex, un joven de tan solo 18 años que fue diagnosticado con leucemia a mediados de enero y con quien compartió créditos en el programa “¡Qué Buen Trip!”.

A lo largo de su carrera en la industria del espectáculo, Edgar Font, participó en películas como “Cazador de cazadores” y “Herencia Fatal”, ambas producciones de 1997, además, desde hace un par de décadas participó en distintas producciones de la televisión de Guatemala, país en el que desarrolló la mayor parte de su carrera y donde residía junto a su esposa y sus dos hijos.