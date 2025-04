Alicia Villarreal confirma la muerte de su tío, un querido sacerdote que vivía en Nuevo León

Desde hace un par de meses, la cantante Alicia Villarreal se encuentra sumida en un intenso proceso legal en contra de su expareja, Cruz Martínez. Y es que desde que hizo una señal de auxilio al finalizar su concierto, la tormenta mediática ha dado tregua y a ella se sumó la reciente muerte de su papá, Víctor Villarreal. Sin embargo, a tan sólo algunas semanas de sufrir esta dolorosa pérdida, la cantante se enfrenta ahora al fallecimiento de su tío.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que la cantante confirmó la muerte de Héctor Juan Villarreal Sánchez, su tío y una figura muy querida en la comunidad religiosa de Nuevo León. De acuerdo con lo comentado por la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, el sacerdote era reconocido por su labor pastoral en diversas regiones de Monterrey, donde dedicó su vida al servicio espiritual y al acompañamiento de los fieles.

La dolorosa noticia se dio a conocer el pasado 23 de abril cuando dicha parroquia compartió un emotivo mensaje en donde pidieron oraciones para el alma del padre. Su partida generó una ola de condolencias y muestras de afecto hacia la familia Villarreal, especialmente hacia Alicia, quien enfrenta esta nueva pérdida en medio uno de los periodos más difíciles de su vida personal y profesional.

Alicia Villarreal se despide de su tío, un querido sacerdote de Nuevo León

Si bien, la cantante no ha dado declaraciones al respecto, a través de sus historias de Instagram compartió una fotografía inédita donde se encuentra al lado del sacerdote, ambos se encuentran sonriendo y parecían ser bastante unidos. Aunque no hubo ningún mensaje de por medio, las y los fans de Villarreal no dudaron en compartir sus condolencias e incluso dedicar una oración al sacerdote.

A tan solo semanas de haber perdido a su padre, Víctor Villarreal, la artista enfrenta ahora la dolorosa pérdida de su tío.

Fotografía: Instagram/@lavillarrealmx

La partida del Padre Héctor Villarreal dejó una gran tristeza no solo en su familia, sino también en las comunidades donde trabajó a lo largo de su carrera pastoral. Durante varios años, el sacerdote dedicó su vida a servir a las y los feligreses de Monterrey y otras regiones de Nuevo León, siendo conocido por su cercanía con las personas más necesitadas y su incansable labor en favor de los más vulnerables.

Alicia Villarreal se enfrenta a dificultades personales

Este difícil momento llega después de una serie de pruebas personales y profesionales que la cantante ha tenido que enfrentar en los últimos meses. Cabe recordar que a principios de marzo, Alicia Villarreal despidió a su papá, quien murió a los 77 años en Monterrey, este hecho fue compartido por la cantante y a pesar del dolor, decidió cumplir con sus compromisos profesionales e incluso durante un concierto en Edinburg, Texas, la artista le dedicó un emotivo mensaje, destacando las enseñanzas y valores que le inculcó.

Paralelamente a estas pérdidas familiares, Villarreal enfrenta un proceso legal contra su expareja y aún esposo, Cruz Martínez, líder de la agrupación Kumbia Kings. La cantante presentó una denuncia formal por violencia familiar ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León y según la denuncia, el 15 de febrero, Martínez la agredió físicamente en su domicilio en Monterrey, provocándole lesiones que requirieron atención médica.