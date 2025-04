¿Denisse Guerrero es hija de la India María? la cantante revela quién es su mamá

Denisse Guerrero sigue dando de qué hablar tras confirmar que comenzará su carrera como solista. En esta ocasión no habló sobre los motivos de dejar Belanova, sino que se enfocó en terminar con los rumores en los que se decía que era hija de la India María. La cantante confirmó quienes son sus padres y los motivos por los que decidió no terminar con las teorías en las que indicaban que era hija de una de las actrices más queridas de México.

La cantante atendió a los medios de comunicación en su llegada al aeropuerto, donde no tuvo reparos en expresar que el rumor de que era hija de la India María ya era parte de la cultura pop, pero que en realidad no tiene ninguna relación con la actriz. En sus declaraciones confirmó que en un inicio decidió tomarlo con gracia, por lo que no había querido meterse en polémicas y declaraciones negando lo que se decía en los medios de comunicación y las redes sociales.

"Yo siempre me lo tomaba como con gracia. Me daba risa y le decía a mi mamá: 'No le digas nada a nadie. No tiene caso'", expresó la cantante que comenzará un nuevo proyecto como profesional, ahora como solista próximamente.

Denisse contó quienes son sus verdaderos padres (IG: denisseguerreroofficial)

¿Quién es la mamá de Denisse Guerrero?

En las declaraciones, la cantante dejó claro que antes no decía nada porque en muchas ocasiones la gente quiere escuchar eso (que alguien sigue el legado de personalidades importantes). La realidad es que ella es hija de una maestra y un dentista de Los Mochis, Sinaloa, por lo que antes de convertirse en cantante llevaba una vida normal y lejos de los reflectores, los escenarios y los programa de televisión.

"Tal vez, estaría padre. Eso ya se ha vuelto parte de la cultura pop. A mí se me hizo super grueso. Antes no decía nada porque a veces a las personas se les hace más interesante eso que saber que hija de una maestra y de un dentista de Los Mochis, Sinaloa. Y que tengo una vida bien normal, fue curioso ese...", expresó Denisse.

Sobre el fin de Belanova, la cantante dejó claro que su partida de la agrupación no significa que la banda se va a disolver, por lo que todavía queda mucho por delante para la banda de pop, como para Denisse Guerrero que comenzará una nueva etapa en su carrera arriba de los escenarios, ahora como solista de la mano de EMI Music.