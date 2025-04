Beca Rita Cetina: estos estados no recibirán pagos en mayo y junio | MAPA

Los beneficiarios de algunas becas y apoyos sociales no recibirán ese pago durante los meses de mayo y junio. Si tú recibes la Beca Rita Cetina debes saber la razón por la que se suspenderá en los próximos meses. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no habrá depósito porque se hizo de manera anticipada.

En los estados Durango y Veracruz se suspende el pago de las Becas del Bienestar en mayo y junio, debido a que habrá elecciones locales, por lo que el monto correspondiente se pagó de manera adelantada. Así que revisa tu saldo en el tarjeta del Banco del Bienestar para que puedas confirmarlo.

El pago de la Beca Rita Cetina se realizó de manera adelantada en el bimestre marzo-abril, de modo que los alumnos inscritos en secundarias públicas de todo el país, recibieron un depósito de 3, 800 pesos, por lo que ya no recibirán más dinero en el siguiente bimestre.

Tampoco habrá pagos para Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro

Esta suspensión de pagos aplica para todas las becas que reciben los alumnos de escuelas públicas, ya sea la Benito Juárez o la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Es importante destacar que los pagos se dispersan de manera escalonada, según la letra del apellido paterno, por lo que sí tu inicial es alguna de las últimas del alfabeto, aún estás en tiempo de recibirlo.

De acuerdo con el calendario de pagos, los apellidos con las últimas letras del abecedario recibirán sus pagos de la siguiente manera:

Viernes 25 de abril: letras T, U, V

Lunes 28 de abril: letras W, X, Y, Z

Así que no te desesperes, ya que estás a tiempo de que te caiga el pago correspondiente al bimestre marzo-abril. En caso de que no lo recibas contacta de manera directa a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para que te aclaren tus dudas de manera correcta. Recuerda que estos apoyos económicos no tienen intermediarios, así que no te dejes sorprender.

?? Aviso importante para familias beneficiarias de la Beca #RitaCetina:



NO tenemos páginas ni grupos de Facebook para llevar a cabo trámites relacionados con las #BecasParaElBienestar.



Si detectas alguna situación irregular o conoces a alguien que haya sido afectado, ¡denuncia! pic.twitter.com/LGLp4qys9a — BecasBenito (@BecasBenito) April 19, 2025

¿Qué estados no cobrarán Becas del Bienestar en mayo y junio?