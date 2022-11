Estas son las diferencias de "La Llorona" de Ángela Aguilar, Susana Harp y Chavela Vargas ¿qué las hace especiales?

La popular canción de "La Llorona" es conocida por todos los mexicanos gracias a que varios artistas se han encargado de prestarle su voz. Aunque se entona durante las fechas de Día de Muertos, destaca por su belleza y composición. De igual manera llama la atención que está llena de tristeza, pues existe un desamor y un aire espectral que la hace especial. Aunque muchos la interpretan, son pocos los que le dan ese sentimiento que exige: Chavela Vargas, Susana Harp y Ángela Aguilar son los mejores ejemplos.

Es menester mencionar que el origen de la canción es incierta y carece de una letra fija. Por esta razón es que se pueden encontrar versiones más extendidas como la que interpretó Óscar Chávez (qepd). En este caso, el número más grande de coplas que se han llegado a contabilizar es de 121, de las cuales muchas datan de 1932. Se cree que su origen tiene influencia española, de la época de la colonia, pues ha sido comparada con la letrilla de Luis de Góngora, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

Chavela Vargas

A pesar de haber nacido en Costa Rica, Isabel Vargas Lizano, nombre completo de la cantante ganó fama por su timbre de voz áspero y potente. Se le considera una figura principal y gran artista peculiar de la música ranchera mexicana. Al abrazar la cultura de México, fue natural que interpretara con éxito la melodía originaria del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Fue en el año de 1994 cuando ofreció un concierto en el Teatro Nacional de San José donde cautivó a sus paisanos con ésta y otras melodías como "Un mundo raro" y "Macorina", entre otras.

"Salías de un templo un día, Llorona

Cuando al pasar yo te vi

Salías de un templo un día, Llorona

Cuando al pasar yo te vi

Hermoso huipil llevabas, Llorona

Que la virgen te creí

Hermoso huipil llevabas, Llorona

Que la virgen te creí"

Susana Harp

Psicóloga, política y cantante originaria de Oaxaca, Susana Harp Iturribarría no podía dejar fuera tan majestuosa melodía al grado de interpretarla también en zapoteco. Este dialécto lo tocó por primera vez en 1996 con el proyecto Xquenda. Es justo en éste álbum donde presentó "La Llorona" y con el cual alcanzó mucha de la popularidad de la que goza como artista. En la actualidad se desempeña como senadora por su estado natal y como promotora cultural.

"No creas que porque canto, Llorona

tengo el corazón alegre

No creas que porque canto, Llorona

tengo el corazón alegre

También de dolor se canta, Llorona

Cuando llorar no se puede

También de dolor se canta, Llorona

Cuando llorar no se puede"

Ángela Aguilar

En la actualidad existen múltiples propuestas musicales hechas por jóvenes; sin embargo, una de ellos se detuvo en el camino para retomar parte de la música tradicional mexicana: Ángela Aguilar. Fue justo "La Llorona" la melodía la que le dio proyección a nivel nacional y a la que le rinde culto en casi todas sus presentaciones. Basta con recordar su presentación en el Zócalo capitalino, en víspera de Día de Muertos; todos sus fans se volvieron locos cuando la interpretó con su extraordinaria voz.

Ay, de mí Llorona, Llorona, Llorona

De un campo lirio

Ay, de mí Llorona, Llorona, Llorona

De un campo lirio

El que no sabe de amores, Llorona

No sabe lo que es martirio

El que no sabe de amores, Llorona

No sabe lo que es martirio

¿Por qué se relaciona "La Llorona" con la leyenda espectral?

En los videos de Ángela Aguilar se puede ver con claridad la presencia un ser vestido de negro. Esta es claramente la representación de la muerte; sin embargo, no existe un dato que indique que hay relación entre la canción y la leyenda que habla de una mujer que ahogó a sus hijos por venganza de su marido, pero el arrepentimiento provocó que su alma siga en pena bajo el lamento "ay, mis hijos", en especial en los ríos o zonas donde hay agua.

Ay, de mí Llorona, Llorona, Llorona

Llévame al río

Ay, de mí Llorona, Llorona, Llorona

Llévame al río

Tápame con tu rebozo, Llorona

Porque me muero de frío

Tápame con tu rebozo, Llorona

Porque me muero de frío

