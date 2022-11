VIDEO | Flor Amargo recomienda tener cuidado si se tatúan el nombre de un ex: "Ni que fuera Nodal"

La multiinstrumentista Flor Amargo se encuentra muy contenta por las presentaciones que tiene en puerta ya que después de batallar mucho, al fin está presente en varios foros y camino al estrellato. De la misma forma, se encuentra muy activa en las redes sociales las cuales pueden servirle de plataforma para exponer su trabajo y colarse en el corazón de los internautas. Es justo en estos espacios donde también se desahoga y habla de las cosas que le suceden, como el tatuaje que se hizo de la que entonces era su pareja y hoy ya no está en su vida.

En un video, publicado en su cuenta de Facebook, aparece frente a una manta que le da publicidad. Hasta ese momento todo va perfecto, pero existe un detalle que para muchos paso desapercibido más no para ella: uno de los pequeños dibujos permanentes que tiene en el brazo izquierdo. La joven cantante mencionó que la imagen aparece en "todos los camiones", pero se coló su exnovia "Lolita".

Con el cabello corto y la actitud positiva de siempre, Flor Amargo comenzó el video diciendo que no se iba a "desnudar" para atraer espectadores a su show en Puebla, sino para pedirles a las personas que tengan cuidado en caso de querer plasmarse el nombre de su amado o amada en la piel, pues les puede pasar lo mismo que a ella. En este caso, bromeó que ella no es como "(Christian) Nodal", pero hizo lo mismo que él.

La artista presentó el diseño que es igual al que los niños de primaria hacían en sus cuadernos: un corazón con el nombre en el centro y la flecha atravesándolo. Cabe destacar que en muchas imágenes que ha compartido en su cuenta de Instagram, siempre aparece. "Ya que cada que veo un letrero, pues ya dice Lolita".

¿Qué piensa Flor Amargo de su expareja?

En este caso, Flor Amargo nunca se expresó mal de su expareja "Lolita", caso contrario al de muchas personas que guardan algún tipo de rencor debido a que las cosas no terminaron de la mejor manera. Aseguró que le vive agradecida y que a la fecha son no buenas, sino mejores amigas.

"Pero, es maravilloso, pues que de repente te lleves bien con un ex y que cada que me veo mi tatuaje y todo me acuerdo de lo que me enseñó Lolita, me acuerdo lo que me enseñaron mis grandes maestras. Y también tú, si te tatuaste el nombre de tu ex o algo así, di 'yo también lo hice'", exclamó la joven que se presentará en le Teatro Principal, Puebla. 26 de noviembre a las 20:00 horas.

El tatuaje de la ex de Flor Amargo (Foto: Captura de pantalla)

El tema fue muy discutido en Facebook debido a que son dos temas que siempre han estado sobre la mesa. Mientras unos consideran que cuando una relación se terminó, no se puede sostener una relación de amistad, otros piensan que es algo civilizado. De igual manera, la mayoría coincidió en que no es correcto tatuarse el nombre de la pareja, por muy enamorado que se esté, pues en caso de romper podrían ocurrir este tipo de cosas. El claro ejemplo fue el que dio la misma Flor Amargo con el cantante Christian Nodal y todos los diseños que se hizo en nombre del amor que le tuvo a Belinda.

