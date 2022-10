VIDEO | Flor Amargo compone canción tras ser estafada con 70 mil pesos: “No van a robarme mi creatividad”

Luego de haber sido estafada con 70 mil pesos, Flor Amargo dejó las lágrimas atrás y decidió componer una canción alusiva a la desafortunada situación económica por la que se encuentra atravesando, además, se mostró sumamente optimista pues aseguró que, pese a que solo le dejaron 20 centavos en su cuenta bancario, nunca podrán robarle su creatividad.

“Me robaron, me estafaron, me llamaron por teléfono de CitiBanamex, tenían mis datos, todo, me robaron 70 mil pesos, no sé si es mucho o si es poco, pero es algo que yo trabajé mucho tiempo, pero algo que aprendí es que me podrán robar dinero, pero nunca van a poder robarme mi creatividad, esta es una canción que compuse debido a una estafa que me hicieron…” fue el discurso con el que Flor Amargo presentó su nuevo tema llamado “La estafa maestra”, el cual cantó y bailó en plena calle acompañada por algunos de sus músicos.

“Te di la clave de mi amor sincero, cuando fui al cajero ya estaba en ceros, en números rojos me dejaste el saldo, te pasas de verrrde, salió caro el caldo” fue el fragmento inicial de la canción de Flor Amargo, quien en sus siguientes versos hizo alusión a una “estafa de amor”, además, se cuestionó “cómo rayos pudo haber caído en la estafa” de una “delincuente de amor”.

El video de la nueva canción de Flor Amargo fue publicado en sus distintas redes sociales y fue todo un éxito pues tan solo en TikTok ya acumula más de un millón de reproducciones, mientras que en Instagram ya va por las 200 mil vistas, además, la respuesta de los fans fue sumamente inesperada pues además de felicitarla por su creatividad y resiliencia, también le pidieron que proporcione un número de cuenta pues muchos de ellos quieren apoyarla económicamente, mientras que algunos otros le ofrecieron asesoría legal gratuita.

De acuerdo con las propias declaraciones de Flor Amargo, no está interesada en denunciar el caso ante la ley y mucho menos ante el banco pues comentó que fue lo primero que quiso hacer una vez que se dio cuenta del robo, sin embargo, mencionó que en ambos casos solo “le dieron largas” por lo que prefirió dejar el asunto por la paz y solo le quedó alertar a sus fans para que no caigan en la misma estafa.

Así le quitaron 70 mil pesos a Flor Amargo

Durante una entrevista para el programa “Chisme no like”, Flor Amargo señaló que supuestos ejecutivos de su banco la contactaron vía telefónica para advertirle que su celular había sufrido un hackeo y que le estaban robando su dinero, por lo que le sugirieron pasar su dinero a otras cuentas, a lo cual accedió la cantante, quien dijo que confió en los sujetos debido a que se identificaron de manera correcta y hasta tenían todos sus datos.

Flor Amargo denunció la estafa a través de sus redes sociales. Foto: Especial

En otro momento de su testimonio, Flor Amargo señaló que realizó cinco depósitos en total y que le dieron los datos de las sucursales para que pasara a recoger su nuevo plástico, no obstante, al poco tiempo se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa por lo que acudió al banco y a interponer una denuncia, sin embargo, no consiguió nada porque “le dieron largas” y prefirió dejar el asunto por la paz y solo quiere alertar a sus seguidores.

Para finalizar, Flor Amargo señaló que los responsables de este delito podrían ser empleados del propio banco pues cree que “alguien dio el pitazo” de que había dinero en su cuenta, el cual, se lo habían depositado horas antes como parte del pago de uno de sus conciertos.

Evita fraudes, escucha el Podcast Dinero y Finanzas Personales y entérate cómo prevenirlo

SIGUE LEYENDO:

Tunden a Flor Amargo por EXTRAÑO TikTok; este VIDEO desató la polémica

"Qué flojera": Conductores de Hoy tiene fuerte discusión, destapan presunto favoritismo

Angelique Boyer deja sin aliento a sus fans al mostrarse al natural