Angelique Boyer deja sin aliento a sus fans al mostrarse al natural

Angelique Boyer acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que demostró que su belleza no es producto de las cirugías estéticas o del maquillaje pues resulta que la estrella de las telenovelas mostró su rostro completamente al natural llevándose cientos de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más bellas de toda la industria del entretenimiento en México.

El motivo por el que Angelique Boyer decidió mostrar su rostro al natural no fue tan afortunado, pues ella misma contó a través de sus historias que en días anteriores decidió aplicarse una mascarilla a base de miel, la cual, le provocó un intenso brote sarpullido, por lo que de inmediato tuvo que asistir con su dermatóloga de confianza para que la sometiera a los tratamientos adecuados y evitar daños más graves en su piel.

Una vez finalizada la sesión en la que se sometió a distintos tratamientos, Angelique Boyer presumió los resultados y mostró que, afortunadamente, su bello rostro no había sufrido ninguna lesión de consideración y que todo estaba bajo control, no obstante, lo que llamó la atención fue lo espectacularmente hermosa que luce sin una sola gota de maquillaje, por lo que los halagos comenzaron a lloverle.

Cabe mencionar que, Angelique Boyer también aprovechó para ofrecer una disculpa pública a su dermatóloga por haber incumplido a la regla de oro de “no ponerse cualquier cosa en el rostro”, además, les recomendó a sus fans acudir siempre con los profesionales.

“Y como debe de ser, públicamente hay que pedir disculpas, Bertha, no lo vuelvo a hacer, tanto que hablábamos y decíamos ‘no se pongan cualquier cosa’ y ahí voy a ponerme cualquier cosa, pero tiene solución y debo de seguir cuidando qué me voy a poner para que no se vuelva un problema crónico o no vaya a ser que mi piel tenga alguna herida y sea más difícil de cuidar después, siempre vayan con el experto”, señaló la actriz originaria de Francia.

Sobre Angelique Boyer

Actualmente, Angelique Boyer tiene 34 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera pues aunque actualmente se encuentra tomando un receso después de su última telenovela, se sabe que ya tiene distintos proyectos en puerta pues es una de las celebridades más solicitadas de la televisión, además, hace apenas unos meses se lanzó como empresaria al abrir su propia línea de ropa bañadores, la cual, ha sido todo un éxito pues ella misma se ha encargado de modelar las vendas que comercia.

Angelique Boyer lanzó su propia línea de bañadores. Foto: IG:

angeliqueboyer

Cabe mencionar que, en el plano personal Angelique Boyer también está atravesando por un gran momento pues en cada oportunidad que tiene presume lo enamorada que sigue de Sebastián Rulli, con quien tiene una relación desde hace más de ocho años.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz comparte foto antes de las cirugías y hace estallar la red

Shakira comparte foto del “amor verdadero”, ¿indirecta para Piqué?

María Chacón presume sus curvas frente al espejo y roba suspiros