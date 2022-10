VIDEO | La íntima confesión de Sebastián Rulli sobre lo que no le gusta de Angelique Boyer

Hace ocho años la química en pantalla entre los actores Sebastián Rulli y Angelique Boyer era tan clara, que los televidentes les auguraron una vida juntos, ahora en pleno 2022 son considerados una de las parejas más estables del espectáculo y con más futuro en una relación, pues a pesar del tiempo se muestran enamorados y felices.

Tanto Angelique como Sebastián visitaron el foro de “De noche, pero sin sueño”, un programa del mexicano Adrián Uribe y dejaron al descubierto algunos secretos que no se conocían de su vida juntos y separados. Una de las dinámicas en las que participaron es en una serie de preguntas para ver que tanto se conocen, el conductor les hizo unas cuestiones y ellos respondieron por separado.

Cuando llegó el momento de contestar cual era el defecto que a Sebastián no le gustaba de Angelique, ella sin temor escribió que fumar, pero no sin antes decir que ya antes Rulli la había dejado al descubierto sobre esa adicción y que ella se molestó al grado de dejarle de hablar. Para la mala suerte de la estrella, el argentino no contestó de la misma forma, y mencionó que su pareja ronca, y esa es una de las características que le disgusta.

“Le voy a dejar de hablar otra semana”, expuso Boyer cuando descubrió que Sebastián había dicho que ella ronca.

Llevan más de ocho años juntos. FB/@AngeliqueBoyer

La historia de amor de los actores

Aunque se conocieron en 2010 cuando compartieron escena en la telenovela “Teresa”, solo empezaron una relación de amistad, ya que ambos tenían otros compromisos, pero después se reencontraron en 2013 en “Lo que la vida me robó” y ahí las cosas no se pudieron ocultar más.

Angelique Boyer ha declarado en repetidos momentos que la forma en la que Sebastián la conquista fue por sus atenciones y porque sintió que podía contar con él en todo momento, dijo que todo se fue dando sin presiones y que después que tomó unas vacaciones por su país de origen Francia empezó a extrañarlo, al grado de tener que hablar con él por horas.

“En cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”, dijo Boyer cuando empezaron su noviazgo.

Mientras que Sebastián apuntó que desde que la conoció admiró su talento dedicación y sobre todo su belleza: “Sinceramente, siempre la admiré como actriz. Yo la conocí en una telenovela que todo el mundo conoce, ‘Teresa’, y me llamó la atención su profesionalismo, su entrega, su actitud, su talento. Entonces dije, ‘qué buena actriz, qué buena compañera”, declaró para una entrevista con Yordi Rosado.

Comparten su amor en redes sociales. FB/AngeliqueBoyer

Seguir leyendo

VIDEO | Sebastián Rulli revela secreta adicción que tenía y que logró vencer: "Me siento mucho mejor"