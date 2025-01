Dua Lipa acapara de nuevo las miradas con su anillo de compromiso; esto cuesta la joya que le dio Callum Turner

París, la Torre Eiffel, Dua Lipa y Callum Turner. No, no es una nueva comedia romántica, sino como la pareja de famosos vive su noviazgo que se inició en enero de 2023. La pareja tiene fascinados a sus fans desde ese momento y, además, desde diciembre son tendencia porque se especula que están comprometidos.

La pareja desató los rumores de boda en vísperas de Navidad y Nochebuena porque la cantante de “One Kiss” lució un supuesto anillo de compromiso. Aunque los dos se han mantenido al margen y no han confirmado ni desmentido esto, las especulaciones siguen creciendo ahora que están en París, donde la también actriz asiste a la Semana de Alta Costura en París que se realiza desde el lunes 27 y concluirá mañana jueves 30.

Dua Lipa, de 29 años de edad, y Callum Turner, de 34 años, se han dejado ver en París, ya que incluso protagonizaron un momento considerado “romántico” porque bailaron al pie de la Torre Eiffel, donde también se tomaron fotos, siendo una pareja “normal”. Esto se hizo viral en redes sociales, especialmente en Twitter, red ahora llamada X.

Pero este no ha sido el único momento viral de la pareja en París, ya que fueron vistos cuando se dirigían a un restaurante -luego de que ella acudió al desfile de Chanel-. Además, acudieron al lanzamiento de la colección Tiffany Titan by Pharrell Williams. Vistieron looks coordinados en color negro, lo que los hizo sobresalir y ser la sensación.

DUA LIPA AND CALLUM TURNER DANCING AT THE EIFFEL TOWER uD83EuDD79 pic.twitter.com/LRiicxHtFL — ? (@addictionlipa) January 28, 2025

Cuánto costó el anillo de compromiso de Dua Lipa

El accesorio del momento de Dua Lipa no son los habituales, sino su supuesto anillo de compromiso que es una joya “clásica”, asegura Anya Walsh, experta en joyas de 77 diamantes, la principal joyería de diamantes en línea de Europa, quien habló de la pieza con Mail Online.

“El anillo parece ser un diamante solitario clásico montado en una gran banda de oro que parece ser de 18 quilates de oro amarillo. La banda, un poco más ancha que la media, le da un aspecto sólido y robusto al anillo”, explicó la experta en joyería.

De acuerdo con Anya Walsh, así como otros conocedores de joyería, el supuesto anillo de compromiso de Dua Lipa tendría un valor de hasta 25,000 libras esterlinas. Además, la experta añadió que la pieza tiene “un look más moderno para un solitario clásico, pero mantiene un estilo elegante y fácil de llevar. El diamante podría estar montado en un engaste de bisel, que es un contorno de oro que asegura el diamante sin necesidad de garras, o en un sencillo engaste de cuatro garras”.

Sigue leyendo:

“Los mexicanos se vengaron”, asegura la prensa francesa por el boom de “Johanne Sacrebleu” en respuesta a “Emilia Pérez”