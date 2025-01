Maryfer Centeno analiza la aclaración de Carin León sobre su supuesta relación amorosa con Espinoza Paz: "lo dice de broma"

Maryfer Centeno analizó la aclaración que dio Carin León luego de los rumores que surgieron sobre una relación sentimental con el también cantante Espinoza Paz. De acuerdo con la grafóloga, el intérprete de "De compas" no tiene nada que esconder y no hay noviazgo con el compositor.

Todo comenzó hace unos días cuando algún usuario en redes sociales creó un video aparentemente con Inteligencia Artificial en el que Carin y Espinoza aparecían juntos besándose, el clip se hizo tan vital que internautas comenzaron a darse cuenta que los cantantes eran muy cercanos cuando aparecían en conciertos juntos, luego vincularon su relación con la canción que recientemente estrenó León llamada “De compas” y de ahí surgió el rumor de noviazgo entre ellos.

La noticia se hizo tan vital en TikTok que usuarios crearon el trend “De compas” para “salir del closet” o para mostrar el amor que un hombre le tiene a otro hombre. Estos clips llegaron hasta Carin y comenzó a compartirlos en sus redes sociales. Y es que la canción habla precisamente de eso; de dos hombres que eran compadres pero surgió el amor.

Las redes sociales se volcaron con videos, memes y hasta pruebas de que los cantantes estaban juntos y eran más que amigos. Ante esto Carin tuvo que salir a desmentir lo que se rumoreaba, aclaró que no era gay y que no había nada entre ellos, en el video bromeó y utilizó el sarcasmo para aclarar todo, mientras que Espinoza no mencionó nada al respecto.

Maryfer Centeno le da la razón a Carin León y confirma que no hay ninguna relación con Espinoza Paz

La experta en lenguaje corporal y grafología Maryfer Centeno retomó el video de aclaración de Carin y mencionó que los gestos, las palabras y el comportamiento del intérprete mientras asegura que no tiene ninguna relación sentimental con Espinoza Paz es real y que efectivamente sus palabras concuerdan con sus movimientos y expresiones, por lo que dice que en esa relación no hay amor.

“Evidentemente lo dice de broma, de ironía, hay que tomar en cuenta que utiliza el sarcasmo y cuando usamos esta expresión e incluso cuando exageramos el tono de voz, pues para eso, no lo vemos enojado, está tranquilo, está relajado porque no tiene una relación con Espinoza Paz”, explicó la experta.

¿Quién es la novia de Carin León?

Se trata de Meylin Zúñiga, ella es la mujer que robó el corazón de Carin León, es originaria de Tampico, Tamaulipas tiene 33 años, es empresaria y tiene su propia marca de ropa deportiva. Tiene dos hijos y es separada pero encontró el amor nuevamente cuando conoció al cantante, llevan poco más de un año juntos y en redes sociales presumen lo mucho que se quieren, los viajes que hacen juntos y lo seria que va su relación.

