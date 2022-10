Karely Ruiz comparte foto antes de las cirugías y hace estallar la red

Karely Ruiz se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía con la que mostró cómo es que se veía antes de someterse a las múltiples cirugías estéticas que la dejaron tal y como la conocemos actualmente, por lo que su imagen causó un gran revuelo entre los internautas generando todo tipo de opiniones.

Todo el revuelo que se generó por la fotografía de Karely Ruiz sin cirugías se originó debido a que la influencer realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram y una de las peticiones más recurrente fue que mostrara una fotografía en la que apareciera sin ninguna modificación corporal por lo que la también influencer no tuvo problema alguno con ello y a través de sus historias publicó la postal en cuestión.

Así lucía Karely Ruiz sin cirugías. Foto: IG: karelyruiz

“Al natural”, fue el texto que escribió Karely Ruiz para acompañar su fotografía, en la cual, tenía alrededor de 18 años y apareció vistiendo un mini short de mezclilla de talle alto, así como un bralette de encaje en color café por lo que la joven estrella de OnlyFans lucía sumamente bella demostrando que si se sometió a las cirugías fue por decisión propia y no para corregir algún defecto físico o alguna otra situación que considerara antiestética.

Pese a que la Karely Ruiz difundió su fotografía a través de sus historias, la postal no tardó mucho tiempo en llegar a otras plataformas y a páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle halagos por su extraordinaria belleza.

“Así te hubieras quedado”, “Bella desde siempre”, “¡Qué cuerpazo!”, “No necesitabas nada” y “Desde entonces ya eres todo un bombón” fueron algunos de los comentarios que recibió la reveladora foto de Karely Ruiz, quien en más de una ocasión ha mencionado que no tiene problemas con reconocer que se ha sometido a varias cirugías estéticas, incluso, ha incentivado a sus seguidores a que se sometan a este tipo de tratamientos pues es una forma viable y fácil de alcanzar el estereotipo de belleza, incluso, ha realizado distintas rifas de liposucciones entre sus seguidores.

Así luce Karely Ruiz actualmente. Foto: IG: karelyruiz

Karely Ruiz se prepara para su cumpleaños

El viernes 28 de octubre, Karely Ruiz estará celebrando su cumpleaños número 22, sin embargo, los festejos comenzaron desde hace algunos días pues para empezar realizó un viaje a la playa que no terminó del todo bien pues sufrió una volcadura que, afortunadamente, solo quedó en un susto, no obstante, dejó ver qué se compraría una nueva camioneta, además también presumió que se hizo varios “auto regalos” en distintas tiendas de marcas exclusivas aunque no mostró de qué se trataba y por si fuera poco también dio una dirección para que sus seguidores puedan enviarle regalos aunque aclaró que ella no los estaba pidiendo.

Karely Ruiz cumplirá 22 años. Foto: IG: karelyruiz

“Yo no tengo necesidad de pedir regalos, así que dejen de criticar por todo, mis fans son los que me mandaron mensaje, cómo los encanta…” escribió Karely Ruiz, quien está consolidada como uno de los máximos sex symbol del momento gracias a su actividad en OnlyFans, donde figura como la tercera modelo mexicana más lucrativa en dicha plataforma.

