De espaldas, Yuliett Torres desafía la censura en transparencias y encaje

Yuliett Torres, influencer fitness y modelo de OnlyFans, es una de las consentidas en las redes, y la noche de este miércoles lo confirmó con su última publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió una serie de fotografías con las que desafió la censura al posar de espaldas en reveladora lencería de transparencias y encaje, imágenes con las que le "llovieron" elogios y "likes", robando miles de suspiros.

La guapa tapatía ha ganado popularidad en diversas plataformas digitales por sus imágenes en las que se deja ver con atuendos que resaltan sus curvas, y también es una de las mexicanas que conquista OnlyFans, pues desde hace tiempo destaca en la polémica red social de contenido exclusivo para adultos, donde se suma a otras exitosas famosas como Karely Ruiz, Celia Lora y Yanet García.

Yuliett Torres presume sus curvas en lencería

En su cuenta oficial de la plataforma de Meta, en la que la siguen 10.3 millones de fans, la originaria de Guadalajara, Jalisco, sorprendió la noche de este miércoles al compartir una serie de fotos en las que se le ve posando frente a un espejo, imágenes que causaron revuelo entre sus admiradores, quienes pronto la llenaron de halagos, logrando en poco tiempo superar los mil comentarios.

Yuliett conquista en sensual lencería. Foto: IG @yuliett.torres

"Dime que sientes cuando me ves?", fue la pregunta que Torres les lanzó a sus admiradores para acompañar las tres imágenes que han sumado 139 mil "me gusta", y en las que se pueden leer comentarios como: "Mejor me quedo callando nada más veo", "Que linda", "Que hermosa eres", "Cuando te veo me dejas sin palabras Yuliett", "No puedo con tanta belleza" y "Guapísima", entre muchos otros.

En las imágenes que la influencer fitness compartió en la popular red social "de la camarita", en la que desafió la censura, se le puede ver posando de espaldas frente a un espejo, y luciendo su curvilínea silueta con un look que combina transparencias y encaje, conjunto de lencería que además de la coqueta panty y el brassier, está combinado con un sensual liguero con el que destacó su pequeña cintura.

Roba miradas con sus atrevidas poses. Foto: IG @yuliett.torres

Aunque no es la primera vez que Yuliett causa impacto con sus looks atrevidos, pues ya ha compartido fotografías en provocativos looks, en esta ocasión posó de espaladas, encantando sus admiradores, quienes la llenaron de halagos y piropos, como lo hacen con cada una de las publicaciones en todas sus cuentas oficiales con las que tiene gran éxito.

Torres es una de las favoritas de OnlyFans, plataforma en la que comparte contenido exclusivo y sólo para mayores de edad, pero también es una de las celebridades que abrió desde hace tiempo una página VIP en la que deja a sus admiradores con la boca abierta, pues sin duda es una se arriesga con sus fotografías, algo que también le permite hacer Twitter, en la que se pueden encontrar instantáneas y videos más subidos de tono que en otras redes.

Presume cuerpazo y enamora a sus fans. Foto: IG @yuliett.torres

