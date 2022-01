Rechaza Susana Harp buscar la gubernatura por otros partidos; ella no traiciona asegura 

La Senadora de la República Susana Harp Iturribaría se descartó como candidata a la gubernatura de Oaxaca por otros partidos al exponer que sino es por Morena no aparecerá en las boletas electorales, porque ella no traiciona.

“Algunas casas encuestadoras están publicando encuestas con mi nombre como posible candidata de otros partidos diferentes a Morena. Reitero que si no es con @PartidomorenaMx no iré en la boleta. Yo no traiciono. C&Eresearch”, dijo.

Reiteró que si no es con Morena su nombre no aparecerá en las boletas al exponer que ella no traiciona.

Lo anterior al informar que acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para hacer valer la igualdad sustantiva y sus derechos políticos electorales.

Esto luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena decidió no discutir de fondo la vulneración de la constitución en la designación de la candidatura para la entidad.

Sostuvo que la resolución de la CNHJ de Morena es un agravio para las y los oaxaqueños porque evitó el estudio de fondo de la debida a la aplicación de los criterios de paridad de género, competitividad y alternancia, que ordena nuestra Constitución de la República.

"Significa un retroceso en la vigencia de los derechos de participación política de las mujeres, aseguró Susana Harp, aspirante al Gobierno de Oaxaca por Morena", apuntó.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sesionó este viernes y por mayoría decidió sobreseer la impugnación presentada por Harp Iturribarría. Sin embargo, el también integrante de la comisión, Vladimir Ríos García, votó en contra de la misma y anunció que emitirá su voto particular porque “se debió entrar al estudio de fondo del asunto”.

Susana Harp fue la segunda mujer con mayor aceptación y conocimiento de las aspirantes encuestadas en las seis entidades donde habrá elecciones en este año, sólo después de Mara Lezama, precandidata por Quintana Roo. También, en las encuestas realizadas por Morena las y los oaxaqueños prefieren en 55% ser gobernados por una mujer.

