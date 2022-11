Ángela Aguilar se convierte en catrina con vestido de transparencias y espectacular maquillaje

Aunque su carrera artística comenzó desde muy pequeña, Ángela Aguilar se dio a conocer por "La Llorona" canción popular mexicana originada en la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. La melodía, que suena con más fuerza en Día de Muertos le da, además, la oportunidad de caracterizarse como toda una catrina, un símbolo creado por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera.?

Desde que lanzó el video oficial de la canción, que ha sido interpretada por diversos artistas como Susana Harp u Óscar Chávez, entre otros, llamó la atención por la manera en que se produjo ésta, pues tiene esa atmósfera de ultratumba que sólo los mexicanos adoran y que otras culturas admiran. Baste decir que la mayoría de las personas se ponen maquillaje para tener el mismo aspecto que ganarán en años, cuando su fecha de caducidad los alcance.

Ángela Aguilar se pinta como catrina en Día de Muertos

A través de sus redes sociales Ángela Aguilar siempre ha presumidos sus vestidos con temática 100 por ciento mexicana, pues tiene los colores representativos y otros que lo distinguen como el rosa y amarillo. Sin embargo, en vísperas del Día de todos los Santos aprovecha para colocarse en el rostro el maquillaje en blanco y negro para obtener un aspecto fantasmal.

"Salías de un templo un día, Llorona

Cuando al pasar yo te vi

Salías de un templo un día, Llorona

Cuando al pasar yo te vi

Hermoso huipil llevabas, Llorona

Que la virgen te creí

Hermoso huipil llevabas, Llorona

Que la virgen te creí"

Ángela Aguilar se dio a conocer por la canción "La Llorona" (Foto: IG @angela_aguilar_)

Fue a través de su cuenta de Instagram e historias de ésta que colocó una serie de fotografías donde se le puede ver con un vestido negro transparente que permite ver una blusa del mismo color. Un cinturón ancho de gran hebilla enmarcó a la perfección su cintura de avispa. Sólo una serie de pulseras adornaron su mano derecha. La locación de las instantáneas no fue otro lugar que el rancho de su padre Pepe Aguilar en Zacatecas.

"Ay, de mí Llorona, Llorona, Llorona

De un campo lirio

Ay, de mí Llorona, Llorona, Llorona

De un campo lirio

El que no sabe de amores, Llorona

No sabe lo que es martirio

El que no sabe de amores, Llorona

No sabe lo que es martirio"

Ángela Aguilar se proclamó como la catrina más hermosa (Foto: IG @angela_aguilar_)

El toque final de las imágenes de Ángela Aguilar fueron las tradicionales flores de cempasúchil la cual es representativa de la época y se coloca en las ofrendas dedicadas a las personas especiales que partieron. En una de las fotos se puede ver a la intérprete de "La tequilera" armando lo que parece ser una corona con esta flor. Hay que recordar que la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre ofreció un pequeño concierto en el Zócalo capitalino y no dejó fuera de su repertorio a "La Llorona".

"No sé qué tienen las flores, Llorona

Las flores de un campo santo

No sé qué tienen las flores, Llorona

Las flores de un campo santo

Que cuando las mueve el viento, Llorona

Parece que están llorando

Que cuando las mueve el viento, Llorona

Parece que están llorando"

Ángela Aguilar se hizo las fotografías en su rancho de Zacatecas (Foto: IG @angela_aguilar_)

