3 bikinis con los que Manelyk González ha conquistado y robado las miradas

A pesar de haber comenzado su carrera como modelo, Manelyk González saltó a la fama tras participar en el reality show "Acapulco Shore" de MTV, aunque no fue muy aceptado por la audiencia, si cautivó a un gran público que se interesó cada vez más por cada temporada en la que participó (hasta el 2020). Cabe destacar que ella en alguna ocasión declaró que la paga no fue muy buena (200 mil pesos por temporada), por lo que decidió emprender nuevos horizontes.

A pesar de lo "malo" que fue el escenario para ella, le dejó madurez, pues ella misma mencionó que a partir de dicha experiencia fue más responsable y ha realizar las cosas bien. "Me cambió mucho para bien", declaró en su momento para algunos medios de comunicación. Sin embargo, su personalidad también fue determinante para que la tomaran en cuenta para otros proyectos como "Resistiré" y "La Casa de los Famosos".

A pesar de que todo esto le dio una gran presencia, Manelyk González, aseguró que todo es momentáneo por lo que puso manos a la obra para asegurarse un futuro y se convirtió en toda una empresaria, inauguró MANE Beauty & Spa, además de tener su propia línea de trajes de baño Manelyk Swinwear y otra de fajas hechas en Colombia. Por esta razón es que se encuentra muy activa en las redes sociales donde presume parte de su vida personal y laboral.

Manelyk González y sus bikinis

Manelyk González es una joven de 33 años originaria de la Ciudad de México quien siempre se ha cuidado a la perfección para preservar su belleza. De igual manera asiste con regularidad al gimnasio para preservar su cincelada figura, que aunque tiene arreglitos, son mínimos. Esto se puede ver en su cuenta de Instagram donde se deja ver en diversos atuendos que la hacen lucir como toda una diosa.

Manelyk González es originaria de la CDMX (Foto: IG @manelyk_oficial)

Al parecer, uno de los escenarios que le encanta pisar a la influencer es sin dudas la playa, el lugar perfecto para quitarse la ropa y lucir los bikinis que no dejan mucho a la imaginación y claro, exponer las torneadas piernas y el abdomen de acero, zonas del cuerpo que son difíciles de moldear, pero no para ella. Hace poco, al ex AcaShore se lanzó a visitar Turquía, dónde dio cátedra de moda y estilo.

Manelyk González es toda una empresaria (Foto: IG @manelyk_oficial)

Como es de esperarse, Manelyk González tiene un amplio auditorio que le aplaude cada que hace una publicación; más de 15 millones de seguidores tiene en su Instagram, muchos más que cualquier actriz de renombre. Por esta razón es que se esfuerza mucho en cada una de las fotografías y videos que realiza, pues además le da publicidad a sus productos.

Manelyk González tiene una línea de trajes de baño (Foto: IG @manelyk_oficial)

El pasado oscuro de Manelyk González

Como todo en la vida, Manelyk González tiene una pequeña mancha en su historial, pues sostuvo una relación con un hombre identificado como David García "El Pistache", quien se encuentra preso por su relación con el grupo delictivo La Unión Tepito. Fue el Periodista Carlos Jiménez quien dio a conocer una imagen donde se les puede ver a los dos juntos. Esto nunca lo ocultó la empresaria y terminó por admitirlo, pero ella siempre estuvo alejada de las actividades que éste tuvo.

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer a la pareja (Foto: TW @c4jimenez)

