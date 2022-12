Leonardo García asegura que Margarita Portillo vendió una millonaria propiedad del actor

El delicado estado de salud de Andrés García desató una fuerte pelea familiar entre su esposa, Margarita Portillo, y su hijo, Leonardo García, quien rompió el silencio sobre el distanciamiento con su padre y la falta de apoyo de la que ha sido señalado. Al respecto, aseguró que la pareja del actor habría vendido una lujosa propiedad llamada “El Castillo”, algo por lo que su padre obtuvo muy poco.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para “De primera mano”, el también actor relató que la última vez que vio a su padre fue hace cinco meses, en ese momento él le informó que el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, habría vendido una propiedad ubicada en la Ciudad de México llamada “El Castillo” con un costo aproximado de 60 millones de pesos.

Detalló que el protagonista de “Pedro Navaja” sólo recibió por la transacción un millón de pesos y un lujoso vehículo, por lo que cuestionó el destino del dinero que se obtuvo por la venta de la casa: “Yo no sé qué negociaciones habrán hecho, pero si tu papá te está diciendo que no te contesta el teléfono, ya vendió ‘El Castillo” y no sabe qué hacer yo digo ‘vamos a ver por qué” (…) El señor Andrés García es con pincitas porque un día es muy amoroso y otro te quiere acribillar, así lo aceptamos, así es, así lo queremos”.

“Su carácter es fuerte, es explosivo, pero es mi papá y de alguna forma hay que entenderlo y estamos haciendo lo que se pueda ayudar”, dijo Leonardo García y señaló que su padre ha cambiado su testamento en al menos 25 ocasiones, por lo que puntualizó en que no está interesado en la parte financiera sino en que se sepa dónde está el dinero del actor.

A sus declaraciones se suman las de Fernando Nolasco, existente de Andrés López Portillo, quien aseguró que la familia si tiene dinero para solventar los gastos médicos de Andrés García y señaló a Margarita Portillo de “envenenar” al actor para que se aleje de sus hijos.

Leonardo García señala que su padre ha cambiado su testamento 25 veces. Foto: IG @andresgarciatvoficial

Margarita Portillo responde

Tras el comunicado de Leonardo García y las polémica declaraciones del actor donde le exige a su hijo que se aleje de ellos, Margarita Portillo estalló y respondió asegurando que no ha recibido apoyo tanto económico como emocional.

“Leonardo está mintiendo desde muchas esquinas. Yo nunca he tenido un problema con Leonardo... Andrés le dice que no lo quiere ver, en muchas ocasiones. En mi casa es bienvenido, nunca me llamó, tenemos el WhatsApp abierto. Nunca vino, nunca tocó la puerta, todo lo que dice es mentira”, dijo en entrevista para “Ventaneando”.

Añadió que Andrés García enfureció tras el documento que compartió en redes sociales su hijo: “Estaba muy molesto... ¿Leonardo alguna vez ha pagado una consulta o una caja de aspirinas para su padre? Nunca se ha ocupado de llevar un médico y pagarlo”.

