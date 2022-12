Daniel Bisogno: pelea con Ricardo Peralta y otros influencers, las polémicas del conductor de "Ventaneando"

En los últimos meses de este 2022, el conductor de televisión Daniel Bisogno quien se ha caracterizado por emitir ácidas críticas en contra de algunos famosos , sin embargo, en las últimas semanas el también integrante de la puesta en escena “Lagunilla mi barrio”, se ha convertido en tendencia luego que, criticó a dos de los influencers con más seguidores y queridos de las redes sociales.

Recientemente, tras el triunfo del creador de contenido Ricardo Peralta en Masterchef, el conductor de Ventaneando se convirtió en tendencia ya que Bisogno hizo comentarios controversiales acerca del influencer y su triunfo en el reality show culinario, sin embargo, tan solo unos días antes Daniel habría arremetido en contra de otro creador de contenido.

Los escándalos de Bisogno en diciembre 2022

Y es que, aunque solo han pasado 22 días de doceavo mes del año, Bisogno ya protagonizó dos polémicas en las que debido a sus comentarios en contra de dos queridos influencers se ha puesto en el ojo del huracán.

Bisogno VS Pablo Chagra

La primera polémica fue cuando luego que la productora de Ventaneando Iyari González respondió a un tweet sólo con emojis de manos aplaudiendo en donde pedían dejar de hacer famosos a personas que no son periodistas y en el que se adjunto un video un la foto de la cuenta del creador de Chismillenial, Pablo Chagra.

Ante esto, Daniel Bisogno a su vez retomó la respuesta de González y aseguró que aquellos que aparecieron en dicho video no tenían “talento alguno, sin gracia y sin credibilidad”.

Sin embargo, y como era de esperarse en redes sociales arremetieron en contra del conductor de Ventaneando, y por supuesto, Chagra respondió ante la opinión de Daniel Bisogno.

“¿Qué le arde más al tío? ¿Que la nueva generación los dejó sin rating o que somos libres de expresarnos y de amar? Recibe lo que das”, escribió Pablo Chagra en su cuenta de Twitter.

Foto: Captura de pantalla

En dicho comentario, Chagra dejó claro que las nuevas generaciones requieren de otro tipo de formato que la televisión abierta ya no tiene y es que cabe señalar que Ventaneando este 2022 fue movido de horario y recortaron su transmisión a tan solo una hora.

Bisogno VS Ricardo Peralta

El más reciente comentario polémico de Bisogno fue cuando en Ventaneando comentaban sobre el ganador de Masterchef celebrity que fue Ricardo Peralta y es que el conductor de Ventaneando aseguró que de todos los finalistas del reality show era el más débil.

“Luego premian al más débil, nadie sabe quién es”, dijo Bisogno con evidente rostro de incomodidad

Ante esto, en entrevista exclusiva para El Heraldo Gastrolab Peralta habló al respecto y dijo: "Le caigo mal porque soy moreno, o sea el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica ¿sabes? Y no lo digo nada más así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan", dijo el ganador de la segunda temporada de Masterchef celebrity.

Así mismo el también participante del reality show LOL, el pasado 21 de diciembre por medio de twitter solo envió bendiciones a Daniel Bisogno a quien sí etiquetó en su publicación, sin embargo, éste ya no le respondió.

Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

Asaltan a Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina en la CDMX, esto se sabe

RBD: estos son los países y ciudades confirmadas que visitarán en el reencuentro 2023

Andrea Escalona anuncia que hoy nacerá "Churrito", su primer hijo, va rumbo al hospital

Así luce Ivette Hernández, la sensual ex prometida de Fernando del Solar

Bellakath: esta es la canción original que supuestamente habría plagiado para su éxito "Gatita"

Manelyk envía mensaje a Karime tras la cancelación de su boda

Karely Ruiz se pelea con la esposa del Escorpión Dorado, ¿por qué?

bmz