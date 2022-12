Pablo Chagra responde a Daniel Bisogno tras acusarlo de no tener credibilidad: "los dejó sin rating"

A través de Twitter el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno protagonizó una pelea con el influencer Pablo Chagra, quien se ha hecho famoso por su forma de compartir temas relevantes del mundo del espectáculo en "Chismillennial".

La trifulca se dio luego de que el usuario de Twitter, @IyariGonz felicitara el posteo de @Alangitano, quien exigió al público de dejar de hacer famosos a quienes presuntamente son periodistas y no tienen credibilidad. Esto luego de que el influencer aseguró no es de los que se la pasa criticando too el tiempo ni a la cantante Kenia Os o a la también tiktoker Kimberly Loaiza y cuando habla de ambas es única y exclusivamente para informar; sin embargo, muchos usuarios de esta red social lo desmintieron, ya que un video que circuló se hizo viral mostrando que Pablo se había equivocado y no había hecho la labor periodística que tiene un profesional.

Muchos internautas piden que no hagan fama a Pablo Foto: Twitter @IyaliGonz

Arremete Daniel Bisogno

En el tuit de @Alangitano se puede leer; "Dejen de hacer famosa a gente que no es periodista y no tiene veracidad", tuit que aprovechó Bisogno para arremeter contra Pablo.

Bisogno arremete contra Chagra Foto: Twitter @DaniBisongno

Dejen de hacer famosa a gente que no es periodista y no tiene veracidad”, se lee en el tuit, situación que aprovechó Daniel Bisogno para arremeter contra el influencer. Para esto, el periodista de espectáculo apoyó el comentario y tuiteó; "Bola de asquerosísima, sin talento alguno, sin gracia y sin credibilidad! Se irá depurando este porcinero iyarita!", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

A lo que de inmediato, el influencer y llamado comunicólogo no dudó en comentar en su perfil al presentador de Ventaneando.

"Jajaja ¿qué le arde más al tío? ¿Qué la nueva generación los dejó sin rating o que somos libres de expresarnos y de amar?", respondió.

Chagra se defiende de las publicaciones de Bisogno Foto: Twitter @Pablo_chagra

Al respecto, el comentario fue aplaudido por muchos internautas sobre cómo las nuevas generaciones han ganado terreno; sin embargo, hubo otros usuarios que arremetieron contra Pablo Chagra por su falta de profesionalismo en el gremio.

¿Por qué Chagra habló sobre el raiting de Bisogno?

Sobre el comentario de Pablo Chagra donde menciona que la nueva generación los ha dejado sin raiting, se refiere a que el programa de espectáculos que conduce Daniel Bisogno ha sufrido una baja considerable en los espectadores, sumado a que recortaron el horario dejando solo una hora de programa.

Otros usuarios defendieron al influencer y arremetieron contra Bisogno señalando que él sigue en pie gracias a las influencias de Paty Chapoy.

SIGUE LEYENDO

Destapan que el noviazgo de Daniel Bisogno llegó a su final: ¿Quién es el joven que enamoró al conductor?

Querida conductora de Hoy se le va con todo a Pati Chapoy y otros conductores de Ventaneando, esto dijo

Fabián Lavalle revela el momento exacto de su PELEA con Daniel Bisogno: "Le dí de cabezazos"