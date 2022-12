Gustavo Adolfo Infante también critica a Pablo Chagra: "No conozco a cualquier imbécil"

El influencer Pablo Chagra sigue dando de qué hablar después de que se peleara con el conductor Daniel Bisogno en redes sociales, sin embargo, el que ahora se fue en su contra fue Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que no lo conoce, pues sólo está consiente de aquellos periodistas que están trabajando en el medio, y no de "cualquier imbécil" que se pone frente de un micrófonos a decir "estupideces".

Durante su programa de YouTube, el periodista de espectáculos recibió un mensaje en el que le recomendaban que invitara al tiktoker especializado en farándula, sin embargo, el también conductor de el programa "De primera mano" dijo que no lo conoce, de hecho mencionó que uno de sus colaboradores ya le había sugerido que colaborara con él, pero Infante se negó. "No sé quien es Pablo Chagra, no me interesa que Pablo Chagra haga una mención mía, no sé quién sea y está bien", destacó para después hablar del éxito que tienen algunos en redes sociales.

Así habló Gustavo Adolfo Infante de Pablo Chagra

El periodista indicó que el sólo conoce a los periodistas, reporteros y redactores que han trabajado en los medios de comunicación, cubriendo notas. "Yo reconozco en el ambiente reporteril de espectáculos, el que es periodista, el que ha trabajado, el que ha salido a la calle, el que ha hecho entrevistas, al que ha estudiado una carrera, al que tiene una licenciatura, al que tiene un oficio, el que es de calle o está en una redacción, no ha cualquier imbécil que se pone frente a un micrófono y se pone a decir estupideces y se hace el chistosito", destacó para reiterar que no conoce a Chagra.

La que también comentó sobre el trabajo fue su colaboradora Jessica Gil Porras, quien ha estado algunas veces en "De primera mano", quien destacó "Pensé que lo estabas describiendo (...) Yo la verdad sólo lo he escuchado una sola vez y no he tenido buenos cometarios de él, pero que le vaya bien en lo que haga". No obstante, después de esto se mostró en desacuerdo con algunos de los nuevos comunicadores que toman las redes sociales para hacer sus programas independientes.

"Con que te pongan un micrófono adelante aunque no hayas estudiado y te hagas el chistosito, y comentes todas las notas según a tu estilo diciendo 'la Chisma', no chisme, ¿o sea, que cosas son esas?, pero cada quién, muy respetable, pero creo que siempre se debe hacer el trabajo con respeto y no", dijo para después detener su comentario y asegurar que desconoce sobre Pablo Chagra.

En tanto, Pablo Chagra es un influencer de contenido sobre farándula, tanto nacional o internacional. Sus videos cortos llamados "Chismilenial" han encantado a los usuarios de TikTok, por lo que ahora suma más de 2 millones de seguidores en la plataforma, en la que las nuevas generaciones gustan de sus clips, muestra de ello es que actualmente tiene 54.4 millones de "likes" y cada uno alcanza las millones de reproducciones.

Sin embargo, recientemente fue criticado por Daniel Bisogno, integrante de Ventaneando, que retuiteó un comentario colocando "Dejen de hacer famosa a gente que no es periodista y no tiene veracidad". Como era de esperarse su mensaje provocó cientos de reacciones, pues mientras algunos se le unieron, otros usuarios lo criticaron fuertemente, hasta llegaron a comentar que sigue en el programa de Tv Azteca gracias a que Pati Chapoy lo defiende.

SIGUE LEYENDO:

Pablo Chagra el creador de "Chismillenial" fue discriminado en la grabación del programa de "Pepillo" Origel