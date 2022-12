Andrea Escalona anuncia que hoy nacerá "Churrito", su primer hijo, va rumbo al hospital

¡Es hoy, es hoy!, luego de nueve meses de dulce espera la conductora Andrea Escalona compartió con sus seguidores que este jueves 22 de diciembre nacerá “churrito” su primogénito y además aproximadamente a las 6:00 am de este día se dirigía rumbo al hospital donde nacerá su hijo.

Fue el pasado mes de junio que la conductora compartió con sus compañeros del programa Hoy que se iba a convertir en mamá , aunque fue algo no se esperaba, Andrea Escalona asegura que siempre deseó convertirse en mamá por lo que es la noticia más maravillosa que pudo haber recibido.

Cabe señalar que desde este miércoles 21 de diciembre comenzó el conteo regresivo del nacimiento de “Churrito” pues la conductora colocó en sus historias un reloj en el que aseguraba que la noche de anoche llegaría a este mundo el nieto de la fallecida Magda Rodríguez, pero no fue así.

Foto: Captura de pantalla

Sin embargo este jueves sólo minutos después de las seis de la mañana, Escalona subió una nueva historia a instagram en donde explicó por qué su bebé aún no había nacido.

“Holaaa, son las seis de la mañana y no he dormido nada, bueno nos fuimos a las 12 a meternos al hospital pero que no había cuartos, entonces, nos regresar a la casa y aorta ya a las seis nos dijeron: ‘no, sí hay, corranle’,entonces ya venimos corriendo”, dijo Andrea Esclona