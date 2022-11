FOTOS | Tabata Jalil se vuelve la reina de corazones con tremenda minifalda azul marino

No hay una época definida para utilizar minifaldas, así que si tú eres una fanática de esta prenda de ropa, no te limites por la época del año, y úsalas sin importar la estación en la que estamos, lo importante es que te sientas cómoda y que no te afecte demasiado el clima, aunque como tip, puedes usar las famosas medias térmicas, ya que estas simulan ser unas medias, aunque por dentro tienen una capa de tela afelpada que te mantiene caliente en medio del frío. Y ya que te dimos este truco de moda, es momento de que sigas los consejos de Tabata Jalil, quien sabe cómo hacerte ver como toda una reina de corazones.

Para empezar es muy importante que elijas un color cálido y un color frío, pues esto te ayudará a crear un contraste perfecto en tu look, en este caso, la conductora de "Venga la Alegría", optó por la clásica combinación del rojo con azul, una mezcla que muchos recordamos por la primaria, época en la que utilizábamos los famosos "bicolores", esos instrumentos que nos permitían aprender la diferencia entre sujeto y predicado.

Este look es perfecto para una cita romántica o para un plan de amigas | IG: tabatajaliloficial

Por lo cual, es posible que esto nos haga relacionar estos colores con el blanco y en general con los colores similares, tales como el hueso y los tonos nude, de ahí que resulte tan acertada la idea de Tabata Jalil de elegir como calzado unas sandalias en tono hueso, las cuales además de combinar a la perfección con su look, ayudaron a darle un toque de sobriedad a su atuendo.

Si no eres fan de los estampados, este tipo de faldas con discretos corazones es perfecta para ti | IG: tabatajaliloficial

Pues, si bien es cierto, su atuendo es muy colorido, no le viene mal tener ciertos detalles más neutrales, los cuales se ven representados en los zapatos y en los accesorios, los cuales también cuentan con colores sobrios y en general tienen un aire discreto, siendo lo que más salta a la vista el reloj que Tabata Jalil lleva en la mano izquierda, mientras que su anillo y aretes plateados apenas y se distinguen.

De hecho, debido a la circunferencia en forma de brillo de los artes de la bella presentadora, a penas y destacan los pendientes de Tabata Jalil, de entre su lacia y cobriza cabellera, la cual a pesar de carecer de volumen se ha convertido en una de las melenas más envidiadas del mundo del espectáculo, ya que siempre se ve impecable a pesar de no llevar peinados muy elaborados.

Para Tabata Jalil los accesorios son fundamentales en cualquier look | IG: tabatajaliloficial

Con respecto a la minifalda de Tabata Jalil, conviene señalar que esta es perfecta para aquellas mujeres a las que no les encantan las prendas de ropa que tienen estampados super tupidos, puesto que cuenta con una especie de lluvia de corazones, lo cual hace que la trama no se vea sobrecargada y se aprecie con mejor detenimiento cada uno de los corazones de esta sexy prenda, la cual es complementada con un crop top asimétrico en tono rojo, el cual termina por coronar este look super sensual ideal para una cita romántica o una reunión de amigas.

¿Te gusta el look de Tabata Jalil? | IG: tabatajaliloficial

SIGUE LEYENDO:

Tábata Jalil se corona como reina de estilo en ajustado vestido azul

Tábata Jalil enciende la red en minifalda de polipiel y revelador chaleco