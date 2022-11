FOTOS: Tábata Jalil cautiva en ajustados jeans y plataformas

Tábata Jalil encantó a sus millones de seguidores en las redes sociales con su belleza y estilo. En sus cuentas oficiales de Twitter, Instagram y Facebook, la conductora compartió una serie de imágenes de un coqueto look con el que cautivó, pues se lució en unos ajustados jeans azul oscuro, que combinó con entallada blusa de cuello alto y plataformas que le dieron el toque sensual a su atuendo.

La conductora del matutino TV Azteca es muy querida en las plataformas digitales, donde constantemente publica imágenes con sus looks más chic y modernos, con los que demuestra que las mujeres "chaparritas" se pueden ver increíble en cualquier temporada, pues aunque el otoño ya llegó, sigue luciéndose con fotografías en las que se deja ver con oufits que destacan su belleza.

Tábata Jalil cautiva en entallados skinny jeans

Fue este miércoles cuando Jalil compartió en Instagram y sus otras cuentas una serie de instantáneas posando a las afueras de los foros de TV Azteca, presumiendo su curvilínea silueta en un look de pantalón de mezclilla entallado, prenda que se ha convertido en una de las favoritas de muchas mujeres, pues los skinny jeans no pasan de moda y se pueden llevar en cualquier ocasión.

Tábata conquista en coqueto look. Foto: @tabatajaliloficial

"Es más alto el costo si no te animas... #more #love #live #life #naturelovers #i #white" y "Nutre tu mente y corazón… con mucho amor", fueron las frases y los hashtags con los que la reportera de VLA acompañó las fotos en Instagram y Facebook, con las que ha recibido cientos de comentarios con palabras halagadoras y ha logrado generar más de 20 mil "me gusta" en sólo unas horas.

Tábata dio cátedra de estilo con su coqueto look, en el que se le ve presumiendo su curvilínea silueta al combinar unos ajustados jeans en color azul oscuro, con una entallada blusa blanca sin mangas de cuello halter, atuendo que complementó con unas sandalias de plataforma en tono nude, haciendo el match perfecto entre sus prendas con las que se confirma como fashionista.

La reportera de VLA impone estilo con sus outfits. Foto: @tabatajaliloficial

La reportera del matutino de la televisora del Ajusco también es una de las famosas que demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucirse con mucho estilo en looks entallados o cortos, pues a sus más de 40 años se ha coronado es la reina de las minifaldas, piezas modernas con las que presume su silueta y piernas torneadas, tan admiradas por sus millones de seguidores.

La presentadora, de 43 años, que lleva largo tiempo siendo parte del elenco del matutino "Venga la Alegría", comenzó su carrera en los medios de comunicación en 1998, como reportera del popular programa "A quien corresponda", comandado por Jorge Garralda. Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales.

La conductora presume su silueta en entallado atuendo. Foto: @tabatajaliloficial

