Tábata Jalil se corona como reina de estilo en ajustado vestido azul

Tábata Jalil cautivó a sus millones de seguidores en Instagram con una serie de fotografías en las que se dejó ver luciendo un look que la coronó como reina de estilo, presumiendo su curvilínea silueta en un ajustado vestido azul, confirmando que también es una de las conductoras más bellas del matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría", del que es una de las colaboradoras más antiguas.

La conductora del programa es muy activa en sus redes, donde constantemente comparte imágenes con sus mejores looks, con los que demuestra que las mujeres "chaparritas" pueden lucir prendas mini y verse increíble en cualquier temporada, pues aunque el otoño ya llegó, la también reportera sigue luciendo en sus cuentas oficiales fotografías en las que se deja ver con outfits modernos y reveladores.

Tábata Jalil se luce en coqueto mini vestido

La reportera, de 43 años, robó las miradas de sus 3.3 millones de seguidores en Instagram, plataforma en donde compartió una serie de fotografías en las que se le ve posando desde la alfombra roja de la celebración de cumpleaños del empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de la televisora del Ajusco, quien realizó un festejo en el que estuvieron invitados muchas celebridades y el talento de la empresa.

La conductora conquista en la alfombra roja. Foto: @tabatajaliloficial

Tábata, una de las consentidas de la televisora, eligió un coqueto look para la celebración, y en las fotografías se le puede ver presumiendo un ajustado vestido en color azul violeta, pieza que destaca por su diseño de maga larga con un decorado de cinta asimétrica que recorre la prenda, lo que le da un estilo chic y moderno, y que combinó con zapatillas de plataforma en color plata de tipo pulsera.

"Unas fotitos en la alfombra del #ricardosalinasfest Ánimo!!!! Besos sabor moras", fue el texto con el que Jalil acompañó las tres instantáneas desde la red carpet, publicación en la que ha recibido cientos de comentarios con palabras halagadoras y más de 26 mil "me gusta", confirmando que es una de las favoritas de las redes sociales, y que siempre sabe sacar provecho a los atuendos en tendencia, pues el vestido que porta es perfecto para lucir coqueta en este otoño.

"Siempre has sido y eres la más espectacular por dentro y por fuera", "Wooow que bella Favorita", "Tabatita, siempre espectacular", "Chulada", "Hermosa bella única guauuu", "Te vez increíble", "Luces hermosísima", "Chaparrita hermosa " y "Que guapa te vez de azul y yo me vería mejor azulado ", son sólo algunos de los mensajes que la reportera ha recibido en el posteo de la plataforma de Meta.

Tábata conquista con su belleza y vestiditos. Foto: @tabatajaliloficial

Tábata también confirma que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años se ha coronado como reina de estilo y de los looks mini, como lo dejó ver en la celebración a la que asistió y se retrató junto al festejado, como lo dejó ver en otras imágenes que compartió en su cuenta de Twitter e Instagram y que acompañó con la frase: "En el #RicardoSalinasFest, festejando a nuestro jefe @ricardosalinas un hombre de hechos, contundente e imparable, mi admiración y cariño, muchas felicidades!!!!".

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales.

La reportera de VLA asistió al festejo de Ricardo Salinas. Foto: TW @Tabatajalilreal

