VIDEO: Issa Vegas enciende las redes sociales tras modelar un body negro calado frente a lujosos autos

Además de ser una reconocida modelo, Issa Vegas se especializó en en la materia de Personal Trainer, pues encontró en el ejercicio un estilo de vida que le ayudó a salir de sus problemas. Aunque a la fecha debe lidiar con algunos haters, lo cierto es que es una de las mujeres más queridas por su manera de motivar a las personas para que se activen, tengan un físico estético y sobre todo, buena condición física y salud.

A la también influencer se le recuerda por haber aparecido en el programa Hoy para dar clases de twerk, aunque en principio se rumoró que sustituiría a su amiga Yanet García como "Chica del clima" después de que ésta abandonó México para certificarse en Estados Unidos como entrenadora personal. En cuanto a las redes sociales, siempre se mantiene muy activa ofreciendo detalles de su vida personal y profesional.

Tan sólo en Instagram Issa Vegas puede presumir de tener más de 9 millones de followers que la apoyan en todas y cada una de sus publicaciones, especialmente en esas donde muestra los resultados de sus brutales entrenamientos en el gimnasio. La mayoría ha sido testigo del enorme peso que debe levantar para que sus piernas y glúteos conserven sus grandes y firmes dimensiones. Ella se describe como "crossfit-gym girl", bajo el lema "disciplina, dedicación y determinación".

Desde Miami, en Florida, Estados Unidos, hace publicaciones que le roban el aliento a sus fans, pues tiene por costumbre ponerse bikinis que dejan poco a la imaginación. Esto sin mencionar que es una mujer hermosa. Incluso, en sus días de descanso no se olvida de sus seguidores y les comparte rutinas, como la que realizó a la orilla del mar para mantener el abdomen de acero como el de ella. "Creo q nadie se enfoco en la rutina", "This is so hot", "You are very beautiful, son algunos de los mensajes que le han escrito.

Issa Vegas siempre le consiente la pupila a sus seguidores (Foto: IG @issavegas)

Issa Vegas sorprende con body negro calado

Su faceta de modelo, que también explota dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, la aprovecha muy bien Issa Vegas para lucir todo tipo de outfits. Esto se lo agradecen mucho sus seguidoras, pues les da una idea de cómo vestirse para esas ocasiones especiales. Sin embargo, también hace gala de atuendos que están destinados a subir la temperatura como el body negro calado que dejó expuesta su ropa interior.

Desde una sucursal de la agencia Miami Luxury Cars la argentina se postró frente a los vehículos para atrapar la atención de los usuarios, aunque claro, en este caso los automóviles quedaron en último plano. Ella sólo se limitó a escribir en inglés que "ama los carros" mientras juega con su rubia cabellera y le regala una enorme sonrisa a la cámara.

