VIDEO: Issa Vegas eleva la temperatura con baile brasileño en bikini

Después de estar atendiendo sus múltiples ocupaciones y pasar horas en el gimnasio, Issa Vegas se dio una escapada a las playas de Miami en Florida, Estados Unidos, para descansar y recargar batería. Eso sí, jamás descuidó sus redes sociales y estuvo publicando todas las actividades que realizó en compañía de su esposo.

La argentina, que tiene una concurrida cuenta en OnlyFans, se aseguró de presumir sus mejores bikinis y bailes con la finalidad de que sus seguidores se animen a suscribirse en la plataforma de contenido exclusivo. De igual manera, le demostró a las personas que no importa que uno se aleje de su ajetreada vida, siempre es importante que se sigan cuidando para que tengan un cuerpo envidiable como el de ella.

Fue a través de su cuenta de Instagram que presumió su salida; sin embargo, también dejó material interesante en sus historias donde destacó un video. El modelo que utilizó fue uno muy breve, que no dejó nada a la imaginación y de un estampado colorido. DE igual forma, se colocó unas gafas para el sol y una gorra que la hicieron ver espectacular.

Issa Vegas baila a ritmo brasileño

Issa Vegas, quien es considerada como una de las grandes gurús del mundo fitness, deleitó las pupilas de sus followers con un baile al puro estilo brasileño, que destaca por ser algo atrevido. A ritmo de "Já pode ou tá cedo" (Puedes o es demasiado pronto) de Deavele Samntos. A pesar de que sus movimientos fueron perfectos, ella mencionó que no fue así: "No me saleeee", escribió.

Aunque esto lo colocó en sus historias no hay duda de que le llegaron infinidad de comentarios positivos donde le echaron porras, pues es una de las favoritas y cada que mueve las caderas lo hace muy bien, a su consideración. De igual manera presentó una serie de abdominales en la playa "soon abs workout" (pronto entrenamiento de abdominales). De esta manera todos sus fans deben de estar atentos para las próximas clases en su cuenta de Instagram.

Issa Vegas se fue de vacaciones a Miami (Foto: IG @issavegas)

