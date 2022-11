Karely Ruiz lo vuelve a hacer, publica foto en topless y enciende Instagram

Al igual que todos los jóvenes de la actualidad, Karely Ruiz abrió su cuenta en las redes sociales con la firme intención de ganar seguidores y cambiar de manera radical su vida. Mientras tanto, ella estudio y logró ingresar a la carrera de Enfermería, la cual abandonó apenas tuvo la oportunidad de incursionar en la televisión de Monterrey, Nuevo Léon, de donde es originaria y a la que le tiró también para conseguir la fama. A pesar de que las cosas no comenzaron bien, no se dio por vencida y conquistó.

De esta manera fue como sus followers fueron incrementándose y tras una visita a la casa del actor Andrés García, tuvo un golpe de suerte, pues todo el mundo quería conocer a la modelo que habría "mandado al hospital" al ex galán de cine y TV. Fue así como concedió entrevistas donde abrió su corazón y expuso buena parte de su vida personal, como que es de orígenes humildes, pues tuvo que vender dulces para apoyar a la economía de su familia.

Pero como no todo son miel sobre hojuelas, Karely Ruiz tuvo que enfrentarse a la ola de haters que la critican y señalan por todo lo que hace y no les parece. En este caso, uno de los temas por los que ha sido señalada es por sus cirugías estéticas, que aunque no son muchas, nunca las ha negado y hasta ha regalado lipoesculturas a sus fans. A consecuencia de esto, muchas de sus cuentas han sido exterminadas en Instagram y TikTok; sin embargo, nunca se lamentó y generó una tras otra con contenido que tejó sin aliento a quien tuvo contacto con él.

Karely Ruiz festejó sus 22 años a lo grande (Foto: IG @karelyruiz)

Las fotos más arriesgadas de Karely Ruiz

Esta suerte parece que se había alejado de la regiomontana de 22 años, pero no fue así, pues le tiraron su cuenta alterna de Instagram, misma que repuso de inmediato y a manera de respuesta publicó fotografías aún más arriesgadas, pues hizo topless. Cabe destacar que este tipo de contenido lo hace a través de sus dos cuentas de OnlyFans donde asegura que le va muy bien y por lo cual necesita de sus redes sociales, que son el medio para hacerse publicidad.

Karely Ruiz ya abrió su canal de YouTube (Foto: IG @alejandramr012)

Aunque la cuenta es nueva, ya se va nutriendo de seguidores; hasta el momento van 117 mil quienes han gozado de sus apenas 5 publicaciones de las que destacan 3 donde no tiene prácticamente ni una prenda, sólo los tatuajes que adornan su tersa piel. En las instantáneas siempre tiene una sonrisa, aunque en la última, donde sostiene un Funko de Spiderman rompe por completo con el cuadro.

Karely Ruiz tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram (Foto: IG @alejandramr012)

Por otro lado, Karely Ruiz está contenta debido a que acaba de abrir su canal de YouTube, el cual le venían solicitando desde hace mucho sus seguidores. Aunque ella se resistió por mucho tiempo, pues con lo que tenía lo consideraba suficiente, dio su brazo a torcer y presentó un extenso video con detalles de su fiesta de cumpleaños. Fue ahí donde enteró a sus fans que en una ocasión termino casi desnuda en un bar tras pasarse de cucharadas. Asimismo, se puede escuchar cuando amenazó a sus invitados, incluyendo meseros, de agarrarlos a besos.

Karely Ruiz fue estudiante de Enfermería (Foto: IG @alejandramr012)

