VIDEO: Jason Momoa pierde sus poderosos abdominales y luce irreconocible, ¿qué le pasó?

Jason Momoa es un reconocido actor de Hollywood que ha desempeñado varios papeles durante su carrera; sin embargo, fue toda una sensación con el personaje de Aquaman, un superhéroe que pertenece a DC Comics. Su aparición a lado de la Liga de la Justicia fue toda una sensación, pues los productores de "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Justice League" parecen haberle dado al clavo con su imagen fornida y de personalidad explosiva.

Aunque no ha soltado el personaje, el originario de Honolulu, Hawái, ha continuado trabajando en otras obras. En este caso se le podrá ver en la pantalla dentro de la cinta "Slumberland" que es una adaptación de "Little Nemo in Slumberland". La historia se centra en un joven que descubre un mapa secreto al mundo de los sueños. Su personaje es un excéntrico forajido que lo ayuda a encontrar a su padre, quien ya está muerto.

Sin embargo, esta no es la única producción en la que se encuentra relacionado. Además de actor, también es guionista, productor y director por lo que no dudó en utilizar sus habilidades para hacer algo sobre su pueblo. En este caso se encuentra realizando una serie para Apple que lleva por nombre "Jefe de Guerra" (Chief of war); todo se desarrolla en su tierra natal entre los años 1780 1790, explicó durante una entrevista con Jimmy Kimmel.

¿Jason Momoa perdió su abdomen?

El camino para obtener un físico fuerte y cincelado es muy complejo y aunque en Internet se puedan encontrar muchos ejemplos, en realidad son pocas personas las que siguen y mantienen ese camino. En el caso de Jason Momoa se debe a su trabajo; sin embargo, parece que las actividades propias lo han alejado un poco del gimnasio y ya se le nota.

A través de las redes sociales circulan videos del detrás de cámaras de "Jefe de guerra", pues aparece con el taparrabos tradicional hawaiano que mucho deben agradecer los espectadores, pues no queda mucho a la imaginación. Grandes brazos, piernas poderosas, una espalda ancha componen la anatomía de Joseph Jason Namakaeha Momoa, nombre completo del actor; sin embargo, los cuadros del abdomen que presumió en "Aquaman" parecen haberse desvanecido.

En las imágenes se puede ver a un Momoa la pancita chelera que cualquier mexicano carga camino a los bares. Sin embargo, él la presume con mucho orgullo, pues sabe muy bien que con sus rutinas de ejercicio quemará las calorías necesarias para regresar al cuerpo de superhéroe que lo caracteriza y que mucha fama le dio.

Parece que Jason Momoa se descuidó un poquito (Foto: Captura de pantalla)

