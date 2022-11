VIDEO: Karely Ruiz abre su canal de YouTube y presume su fiesta de cumpleaños, “Hoy voy a regalar besos a todos”

Después de que muchos de sus seguidores de redes sociales se lo pidieron, al fin Karely Ruiz se decidió a sacar su canal de YouTube, proyecto que llega tarde comparado con el de sus colegas influencers. Sin embargo, no había tenido la necesidad de hacerlo, pues con Instagram, TikTok y Twitter consideraba que era suficiente, pero al final dio su brazo a torcer y ya hizo su estreno con un video donde reveló detalles de su fiesta de cumpleaños.

El anuncio lo dio a través de sus historias de Instagram, donde apareció enfundada en un vestido corto, elegante y que destacó por su fuerte color morado. "Estoy muy feliz porque el día de hoy sale mi canal, por fin. Para toda esa gente que me estaba preguntando '¿cuándo el canal, cuándo el canal?', pues aquí les voy a dejar el link para que estén al pendiente porque se vienen muy buenos videos, muy buenos chismes. De todo habrá en ese canal", dijo con una enorme sonrisa.

Karely Ruiz anunció que abrió su canal de YouTube (Foto: Captura de pantalla)

En un segundo video explicó que la primera grabación que montó en su canal fue justo su fiesta de 22 años, a la que asistieron diversas personalidades cercanas a ella como la influencer Yeri Mua, quien es su gran amiga y admiradora. Esto llama la atención debido a que Karely Ruiz presentó muy poco del evento y aunque dijo que no echó la casa por la ventana por otros gastos que tuvo, el material dice otra cosa.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Karely Ruiz?

Para Karely Ruiz, fue un motivo de orgullo haber llegado a la edad de 22 años y haber logrado mucho en poco tiempo. Cabe mencionar que siempre fue una buena alumna y hasta estaba encaminada a estudiar la carrera de Enfermería, pero apenas le abrieron la puerta de la televisión en Monterrey, Nuevo León, de donde es originaria, aprovechó y no tuvo más remedio que abandonarla. La apuesta no fue sencilla debido a que sus primeras apariciones en la pantalla chica no le dejaron una buena experiencia, pero ella nunca bajó la guardia y continuó luchando.

Tras someterse a algunos arreglos físicos, comenzó a ganar popularidad y las redes sociales fueron su mejor aval. Tanta fama ganó que el mismísimo Andrés García le pidió visitarlo para que se entrevistara con él. Esto la catapultó aún más y a consecuencia abrió su cuenta de OnlyFans, misma que le da ganancias estratosféricas por su contenido exclusivo. Ya con la fama encima, todos sus movimientos fueron monitoreados por millones de internautas y personas que la reconocían en las calles.

Ahora, a pesar de ser un año más grande, tiene un camino por delante y así lo manifestó en su fiesta de cumpleaños donde se puso su "outfit acá bien sexy" y cuya temática fue de color rosa. Un toro mecánico, antojitos, servicio de meseros y las bebidas para ponerse felices. Fue así como paso a paso mostró su proceso de maquillaje (donde reveló que se desnudó en una fiesta) y hasta la piñata con su figura. Aunque no mostró todo lo que ocurrió, sí parte del evento.

Karely Ruiz muestra la piñata con su imagen (Foto: Captura de pantalla)

