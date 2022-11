Natalia Lafourcade: así lucía durante su paso por el grupo juvenil Twist, ¿la recuerdas?

Los fans de Natalia Lafourcade se llenaron de gozo al saber que la cantante originaria de la Ciudad de México lanzó un nuevo material discográfico, después de 7 años del último, llamado "De todas las flores" con el que celebra haberse reencontrado con su profundo amor por hacer música después de un "quiebre", pues nació de un momento de ruptura. Esto lo aseguró durante una conferencia de prensa.

"Viene de un quiebre conmigo misma. Ahí vinieron una serie de procesos de entender muchas cosas acerca de mi vida personal y profesional, emprender un viaje. Entonces regreso a mí, es el retorno a mi propio jardín", detalló la intérprete de "Hasta la raíz". Pero en este jardín no solo hay canciones y menciones al dolor del quiebre, sino que habla de muerte, de vida, de medicina, de la tierra, del amor y de muchos otros temas que atravesaron a la Natalia de los últimos años y que todavía la atraviesan.

Natalia Lafourcade es una mujer que a sus 38 años de edad se presenta como una mujer madura en todos los aspectos de su vida y así se nota en cada una de sus palabras y trabajos. Por esta razón es que tiene un amplió número de seguidores fieles que no la abandonan para nada; sin embargo, no todos conocen su paso por una agrupación juvenil de tres chicas con ganas de triunfar en el mundo de la música: corría el año de 1998 cuando saltó al escenario de la mano de otras dos jóvenes bajo el nombre de Twist.

Ritmo y baile con Twist

A sus 14 años, Natalia Lafourcade se logró integrar a un grupo juvenil que llevó por nombre Twist. Tuvo por compañeras a Pamela, exconductora de un programa infantil de TV Azteca, y Tabatha, quien fue ex integrante de Jeans. Las tres tuvieron un concepto que se adaptó a la época y hasta las rivalizaron con el mencionado grupo, algo que ellas desmintieron en el 2017 mediante una entrevista.

Por desgracia la fuerza del grupo sólo tuvo un año de duración, el cual dejó los éxitos: "Late mi corazón" y "Hello, hello, hello". En este caso, la también compositora y actriz aseguró que una de las cosas que no le agradaban era hacer sincronía de labios y por eso comenzó a buscar alternativas. Cabe destacar que sus padres son músicos reconocidos, por lo que su educación en la materia fue más exigente que eso.

En los videos que circulan en YouTube, se puede ver a Natalia Lafourcade con la mirada y sonrisa que la caracterizan, pero con el plus de una energía inagotable. La experiencia le sirvió mucho para su carrera, hecho por el cuál hoy en día es una de las más reconocidas y queridas dentro del ambiente artístico. En la conferencia donde presentó su material adelantó que en diciembre de este 2022 se hará un único concierto en la CDMX para el que todavía no hay fecha y después se tomará un descanso antes de la gira de "De todas las flores".

Natalia Lafourcade durante su paso por Twist en 1998 (Foto: Captura de pantalla)

¿Cómo nace "De todas las flores"?

De acuerdo con Natalia Lafourcade las canciones que componen el álbum "De todas las flores" fueron escritas entre 2018 y 2021; es el resultado de tratar de "encontrar la esencia de ese tiempo". Y esa búsqueda implicó para ella todo tipo de emociones, puesto que, confesó, cuando fue consciente de que llevaba tantos años sin publicar un disco totalmente inédito, se sintió "asustada" y "ante un abismo".

Después recordó que tenía algunas cosas grabadas en su celular: ideas, melodías, letras. Y entre sus audios encontró lo que resultó ser después "De todas las flores" y "Vine solita", dos canciones muy importantes en el álbum. "(El proceso) me dio todo y qué bueno, esa es la esencia. Adán (Jodorowsky, productor del disco) decía que el arte si no es para movernos, para transformarnos, para trascender nuestras vidas, quizás no vale tanto la pena. Este disco fue todo: vida, catarsis, muerte, alegría, juego, solemne, dramático, incluso humor detrás del drama", sentenció.

Con información de EFE

