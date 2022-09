¡Jason Momoa irreconocible! Se despide de su icónica cabellera y esta fue la razón

Jason Momoa es una de las celebridades favoritas de Hollywood y la cabellera larga ha sido parte de su imagen por años tanto en su vida diaria como en la ficción con su papel en “Aquaman”, por ello sorprendió a sus fans al compartir el momento exacto en el que decidió decir adiós a su icónica melena para enviar un importante mensaje.

El actor, de 43 años, dio de qué hablar tras su separación con Lisa Bonet en enero pasado luego de 16 años juntos, además cada vez son más fuertes los rumores de un romance con la actriz mexicana Eiza González, pero en medio de la controversia se tomó el tiempo para un radical cambio de look con el que deja de lado la vanidad para enfocarse en una buena causa.

A través de sus redes sociales, Momoa mostró las trenzas que ya le habían cortado y al mismo tiempo alguien más le rapa la cabeza. Todo esto mientras el actor envió un mensaje con el que intenta hacer conciencia a sus seguidores sobre el uso de plásticos y cómo estos materiales pueden dañar el medio ambiente y los océanos.

Mensaje de Jason Momoa

El actor, que participará en la cinta “Rápidos y Furiosos 10”, hizo un llamado a sus fans para que contemplaran las botellas reutilizabas de ahora en adelante y así evitar la contaminación que provocan los plásticos en los mares y océanos: “Estoy cansado de estas botellas de plástico. Tenemos que dejar de usar tenedores de plástico. Toda esa mier**”.

"Necesitamos eliminar los plásticos de un solo uso de nuestras vidas y de nuestros mares: botellas, bolsas, envases, utensilios de plástico”, es el mensaje con el que acompañó el video en el que muestra su look con la cabeza rapada.

Los comentarios no se hicieron esperar y dividió opciones entre quienes aseguraron que no era necesario cortar su cabellera para enviar el mensaje, mientras que otros lo felicitaron y aseguraron que crecerá por lo que aplaudieron la valentía de dejar a un lado su icónico look por una buena causa.

