Elefante estrena su versión de la canción “El color de tus ojos” de Banda MS, pero con su estilo rock pop

Elefante, la agrupación mexicana de rock pop se encuentra en una nueva etapa dentro de su carrera y empezó este 2025 con diversas presentaciones en México, esto después de llevar a cabo una gira de casi dos años por Europa, los músicos están celebrando el lanzamiento de su nuevo sencillo “El color de tus ojos”.

En sus redes sociales y plataformas de música, Elefante dio a conocer que ya está listo el tema “El color de tus ojos”, una canción original de Banda MS y que ahora los artistas decidieron grabar y llenarla de su estilo único, con sonidos propios de la agrupación fuera del regional mexicano.

En sus más de 25 años de carrera, los músicos han logrado una gran conexión con su público, quienes ahora pueden disfrutar de su nueva canción, pues ya están generando diversas opiniones al respecto sobre el proyecto musical que Elefante estrenó.

Aunque dentro del repertorio de Elefante suenan canciones como “Así es la vida”, “Ángel”, “Si tu quieres, “La que se fue” y “Sabor a chocolate”, ahora también promueven el lanzamiento de “El color de tus ojos” y están listos para dar a conocer música inédita.

En el video oficial que se encuentra desde su canal en YouTube, los seguidores de Elefante argumentaron que se trata de una gran versión, mencionaron que, aunque es un tema muy cantado por otros intérpretes, la versión de la banda es única y hace más especial la letra.

“El color de tus ojos” es una canción escrita por Johan Fernando Arjona y Omar Robles, dos de los artistas que han colaborado con Banda MS en repetidas ocasiones y que ahora su pieza fue grabada por la banda Elefante, una de las agrupaciones más reconocidas del rock pop.

El color de tus ojos

Despertó mi interés

Y solo tengo ganas de verte otra vez

Dime que no está prohibido

Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez

El color de tus ojos

Se robó mi atención

Te vas metiendo dentro de mi corazón

Perfecta en cualquier sentido

Con pantalón o vestido robas mi respiración

Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad

Me gustas tanto y eso es toda la verdad

Me siento emocionado

No sé si te ha pasado

Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar

Esto que siento no se puede comparar

Y si ves que me sonrojo

Si te burlas, no me enojo

Yo solo sé que de ti me enamoré

Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad

Me gustas tanto y eso es toda la verdad

Me siento emocionado

No sé si te ha pasado

Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar

Esto que siento no se puede comparar

Y si ves que me sonrojo

Si te burlas, no me enojo

Yo solo sé que de ti me enamoré