Yolanda Andrade rompe el silencio luego de que productor revelara preocupante diagnóstico

El estado de salud de Yolanda Andrade ha generado preocupación entre sus seguidores debido a la información que ha surgido desde hace varios meses sobre una supuesta crisis por la que se mantiene alejada de los reflectores. A esto se suman las recientes declaraciones de productor Enrique Gou en las que revela que la conductora padece una enfermedad incurable, algo ante lo que la presentadora se mostró molesta.

En 2023 la conductora de “Montse & Joe” fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y a partir de ese momento ha enfrentando fuertes crisis de salud; sin embargo, desde hace algunas semanas su ausencia ante las cámaras incrementó los rumores relacionados con la gravedad de su estado, situación que se hizo más grave cuando el productor Enrique Gou dio a conocer que le habían detectado una enfermedad incurable.

Yolanda Andrade reaparece y habla sobre los rumores de su salud

Ante el alboroto que se ha generado sobre su estado de salud, Yolanda Andrade reapareció con un mensaje de voz enviado al periodista Carlos Alberto y difundido a través de su canal de YouTube. En éste, la presentadora muestra dificultad para hablar pero deja clara su molestia luego de que se revelaran detalles relacionados con el estado en el que se encuentra, sin aclarar nada sobre la enfermedad de la que se mencionó.

“Respecto este señor, anoche yo te estaba escuchando, Carlitos, en la madrugada, es que me cuesta mucho trabajo dormir, y de pronto te oigo y dije: ‘¡¿Cómo?! Si este señor me habló’ y a parte, que falta de caballerosidad, a parte, no tiene por qué decirlo así, se me hizo muy… no quiero decirle, pero se me hizo muy feo. No se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada, en fin, la gente me sorprende”, dijo Yolanda Andrade sobre las declaraciones de Enrique Gou.

¿Qué enfermedad incurable padecería Yolanda Andrade?

En un encuentro con los medios retomado por la periodista Elisa Beristain en redes sociales, el productor dijo haber tenido una llamada con Yolanda Andrade en la que la conductora le revelaba que le habían diagnosticado esclerosis múltiple. "Eso es lo que le habían dicho a ella, no sé, es lo que me dijo. Tengo un audio muy privado, si no mal no recuerdo ahí me dijo que le habían detectado esclerosis múltiple… No puedo hablar mucho, con ganas me dijo: ‘Yo, amigo, voy a salir adelante y voy a tratarme’”.

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la "esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central)" y "es causada por el daño a la vaina de mielina, que es la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen".