Grupo Firme: de la censura en los Billboard al sold out en EU

Grupo Firme continúa aprovechando el éxito que ha cosechado a lo largo y ancho del país y en otras latitudes, parte de ese éxito se lo deben a la unión que prevalece entre sus integrantes, detalle más que importante sobre todo en el mundo de la música.

El grupo especializado en regional mexicano y oriunda de Tijuana, actualmente tiene mucho éxito entre el público hispano de los Estados Unidos y los mexicanos de la zona norte del país.

Firme está liderado por Eduin Caz y conformado por Joaquín Ruiz, Christian Téllez, Óscar Valdez, Fito Rubio y Dylan Camacho, se encuentran actualmente de gira por lo Estados Unidos con una gran recepción por parte de sus fans, los integrantes se han sentido tan bien y arropados por su público, que suelen compartir esos momentos en sus redes sociales.

Tal es el caso del vocalista Eduin Caz, quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen portando un sarape con los colores y el escudo nacional y una bandera tricolor, con la que quiso mostrar su orgullo ante la presentación multitudinaria que tuvieron la noche de ayer en el Chukchansi Park en Fresno, California, en los Estados Unidos, en la que tuvieron un sold out.

Además de esa imagen se puede apreciar otra fotografía en la que se ve a Caz interpretando uno de los éxitos de la agrupación, mientras lo rodean cientos de personas, bajo los reflectores y los flashazos de los fotógrafos, lo que denota el cariño y aprecio de su público, contrario a lo que pasaron en la pasada entrega de los premios Billboard.

Se quejan de censura

Los integrantes de Firme se mostraron muy molestos (en especial Eduin Caz), por la poca sensibilidad con la que fueron tratados (según ellos) por los organizadores de los Premios Billboard 2021, recordemos que la agrupación recibió un galardón en la noche de gala el pasado jueves, en la categoría Canción Regional Mexicana del Año por “Yo ya no vuelvo contigo” que hicieron en colaboración con Lenin Ramírez.

Sin embargo, Eduin Caz no mostró interés y decidió no acudir al evento, además señaló que durante la entrega del reconocimiento, la señal de televisión fue cortada y su público no pudo apreciar ese momento tan importante para sus fans, por lo que compartió el siguiente mensaje en sus redes para demostrar su molestia con los organizadores.