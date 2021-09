Grupo Firme: “No me interesan los premios”; así responde Eduin Caz al no asistir a los Billboard | VIDEO

Durante uno de sus conciertos en Estados Unidos, Grupo Firme anunció que estaban nominados para unos premios muy importantes, pero expresaron que no asistirían porque los habían tratado muy mal.

Eduin Caz cumplió su palabra y a pesar de estar nominado en dos categorías y ganar una como Mejor Canción Regional Mexicana del Año con el tema “Yo Ya No Vuelvo Contigo", una colaboración con Lenin Ramírez, el vocalista no acudió a la ceremonia de los Billboard en Miami, Florida en Estados Unidos.

Subió una fotografía a sus redes sociales en donde se ve acompañado de su esposa Daisy Anahy, su hijo Gerardo y su bebé Geraldine, el artista escribió “Estoy donde quiero estar con los que quiero estar. Y cómo podrán ver no es en Miami”.

Después subió un video en el que expresó su descontento, pues ante el triunfo de Grupo Firme, la categoría en la que ganaron no fue transmitida por televisión, por lo que sus fans no vivieron el momento en Billboard.

“Pues sí, si ganamos familia, pero no lo pasaron, que mamada es esa, por eso no fui, no me interesan los premios, se los he dicho una y mil veces y lo voy a recalcar ahorita”, dijo el intérprete de “El amor no fue pa’ mi”

Grupo Firme en los Billboard

Mientras que a la celebración sí acudió Jhonny Caz, tercera voz de Grupo Firme y hermano de Eduin, el joven desde temprano compartió algunos momentos de su preparación y durante su llegada al evento mostró su pase por la alfombra roja y su encuentro con Ana Bárbara.

Ganaron un premio. @Eduin Caz

Después fue el mismo Eduin Caz que desde su cuenta subió una imagen en donde se ve a Jhonny sosteniendo el premio y agradeciéndole al público por el apoyo brindado.